Vantaa ja Tikkurila laittoivat nimet papereihin – tehdasalueen kehittäminen jatkuu yhteistyössä

Vantaan kaupunki ja Tikkurila oyj ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka liittyy Tikkurilan maa-alueen yleissuunnitteluun ja kaavoituksen valmisteluun.

Sopimus liittyy maaliyhtiön suunnitelmiin Suomen toimintojen uudelleensijoittamisesta ja nykyisen maa-alueen kehittämisestä osana yhtiön laajempaa tuotantoverkoston optimointia.

Yhteistyösopimus käsittää koko nykyisen 21 hehtaarin maa-alueen ja siinä huomioidaan Tikkurilan tehtaiden tuotannon ja varastoinnin jatkuminen alueella kehittämistyön aikana.

Alueella sijaitsevat tehtaat ja muut toiminnot jatkavat toistaiseksi toimintaansa normaalisti nykyisillä paikoillaan. Uuden tuotantolaitoksen toteutus on yhtiön mukaan jopa kymmenen vuoden päässä, ja siihen saakka tuotanto jatkuu nykyisissä yksiköissä. Tikkurila ei ole vielä tehnyt päätöksiä uuden tehtaan rakentamisesta tai sen sijainnista.

Tikkurila on toiminut Vantaan Tikkurilassa perustamisestaan eli vuodesta 1862 lähtien. Alueella on kaksi tehdasta, jotka valmistavat vesi- ja liuotinpohjaisia kauppa-, rakennus- ja teollisuusmaaleja. Tehtaat on otettu käyttöön vuosina 1975 ja 1982.