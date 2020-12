Assemblin ostaa Fidelixin

Assemblin täydentää rakennusautomaatioalan osaamistaan ostamalla Fidelix-konsernin, jolla on yli 50 miljoonan euron vuosiliikevaihto ja 360 työntekijää.

Kaupalla Assemblin parantaa valmiuksiaan vastata tehokkaiden ja ilmastofiksujen automaatioratkaisujen tarpeeseen ja vahvistaa samalla asemiaan Suomen talotekniikkamarkkinoilla. Fidelixistä tulee Assemblin-konserniin erillinen liiketoiminta-alue. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Fidelix perustettiin Suomessa vuonna 2002, ja siitä on kehittynyt yksi älykkään rakennusautomaation ja olosuhdehallinnan keskeisistä toimijoista Pohjoismaissa.

”Koko rakennusala on murroksessa, ja me aiomme olla siinä aktiivisesti mukana. Yrityskauppa on täysin linjassa sen kanssa, että keskitymme strategiassamme teknologiaan ja digitaalisiin järjestelmiin, joista syntyy älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja”, sanoo Assemblinin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mats Johansson.