EAB:n rahasto ostaa kolme kiinteistöä Fennialta

Velaton kauppahinta on 11 miljoonaa euroa.

Eliten kiinteistökehitysrahaston ostamat kiinteistöt ovat varasto-, pienteollisuus- ja liikekiinteistöjä. Ne sijaitsevat Helsingissä ja Jyväskylässä. Kiinteistöt on rakennettu vuosina 1989–2012, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 8600 neliömetriä.

”Jatkamme samantyyppisten sijoituskohteiden hankintaa myös vuonna 2021”, Elite Alfred Bergin kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola sanoo tiedotteessa.

”Markkinassa on havaittavissa hienoista elpymistä, mistä tämäkin kauppa osaltansa kertoo. On ilo huomata, että epävarmoina aikoinakin löytyy aktiivisia toimijoita. Se on toimivan kiinteistömarkkinan merkki”, kiinteistöjä hallinnoivan Fennia Kiinteistöjen kiinteistösijoitusjohtaja Harri Oravainen sanoo.

S-Pankki osti kesällä Fennia Kiinteistöt, joka on ollut osa S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoimintaa elokuun alusta alkaen.