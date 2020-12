Helsinki myönsi Rakentamisen ruusun Supercellin pääkonttorille

Voittajan valinneen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston mukaan Supercellin pääkonttori edustaa näyttävää uutta puurakentamista, jota Suomessa paljon kaivataan. Rakennuksessa on paikan edellyttämä oivaltava kokonaisote. Se eheyttää monin tavoin rikkonaista ympäristöä.

Supercellin pääkonttorin rakennushankkeessa on ollut poikkeuksellisen avoin tiedon jakamisen ja ratkaisuhenkisyyden ilmapiiri. Toimistorakennusten rakentamiseen puusta ei vielä ole vakiintuneita käytäntöjä, ja hankkeessa onkin rohkeasti etsitty uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Hankkeen toteutumiseen on vaadittu paitsi osaavat ja ammattitaitoiset suunnittelijat ja toteutusorganisaatio, myös ennakkoluuloton hankkeeseen ryhtyvä. Erityisesti vaativaan paikkaan sijoitetun puurakennuksen kosteudenhallinta ansaitsee tulla mainituksi.

Ruusut ojennettiin virtuaalisesti seuraaville:

Kiinteistö- ja projektipäällikkö Janne Saariselle Supercell oy:stä

Supercell oy:stä Pääsuunnittelija Matti Huhtamiehelle Anttinen Oiva Arkkitehdit oy:stä

Anttinen Oiva Arkkitehdit oy:stä Työnjohtaja Pekka Ruokoselle SRV Rakennus oy:stä

SRV Rakennus oy:stä Kosteudenhallintakoordinaattori Asko Jussilalle Rakennuttajatoimisto HTJ oy:stä

Jari Pantzarille kunniamaininta

Rakentamisen ruusun kunniamaininta annettiin arkkitehti Jari Pantzarille hänen työskentelytavastaan. Palkitsemisen perusteluissa korostuu vaikuttava yhteistyö ja tinkimätön ote laatuun.

Jari Pantzar on toiminut Helsingissä lukuisissa peruskorjauskohteissa rakennus- ja pääsuunnittelijana ja on lautakunnan mukaan hoitanut roolinsa esimerkillisesti. Hän suhtautuu rakennuksiin aina arvostavasti, oli kyseessä sitten arvokiinteistö tai arkisempi rakennus. Kaikki eivät voi suunnitella ja rakentaa monumentteja, vaan myös tavanomaisemman rakentamisen parissa työtä tekevät ansaitsevat huomion ja kiitoksen. Rakennusvalvonnan näkökulmasta Pantzar on ammattitaitoinen suunnittelija, joka ymmärtää rakennuksia mutta myös rakennusvalvonnan toiminnan periaatteet ja tarkoituksen.

Helsingin kaupunki nimeää vuosittain Rakentamisen ruusun ehdokkaiksi hankkeita, jotka edustavat ajankohtaista ja poikkeuksellisen laadukasta rakennettuun ympäristöön liittyvää työtä. Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Voittajan valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Jaoston puheenjohtaja Noora Laak ja rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller jakoivat palkinnot perjantaina 4. joulukuuta virtuaalisessa palkitsemistilaisuudessa.

Vuoden 2020 Rakentamisen ruusun ehdokkaat olivat seuraavista hakkeista:

Aalto Töölön peruskorjaus

Paviljonkirakennus Hiidenkirnu

Olympiastadionin peruskorjaus ja laajennus

Supercellin pääkonttori

Lisäksi ehdolla oli Jari Pantzar.