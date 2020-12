KKV hyväksyi talotekniikka-alan kaupan – QMG kasvaa yritysostolla

Talotekniikkakonserni QMG (Quattro Mikenti Group) on ostanut LVI-Trion ja sen tytäryhtiöt Trio Ilmastoinnin ja Trio Korjausrakentajan. Osapuolet vahvistivat yrityskaupan sen jälkeen, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi kaupan.

QMG on yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista. Konserniin kuuluu 29 tytäryritystä ja se työllistää noin 770 ihmistä. Konsernilla on Suomessa 25 toimipaikkaa ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 154 miljoonaa euroa. LVI-Trion ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 24 miljoonaa euroa.

LVI-trio ja tytäryhtiöt liittyvät osaksi QMG Partnersia, johon kuuluu kymmenen yritystä pääkaupunkiseudulla. Kaupan myötä QMG-konserniin siirtyy 160 työntekijää. Kauppa ei vaikuta henkilöstön asemaan tai asiakassopimuksiin.

”QMG-konserni jatkaa kasvuaan yritysostoin. Keskitymme kolmeen alueeseen: uudisrakentamisen projekteihin, sellaisiin korjaushankkeisiin, jotka sopivat nykyisiin vahvuuksiimme, sekä talotekniikan huolto-, korjaus- ja modernisointitöihin. LVI-Trio on vahva talotekniikkapalveluiden toimittaja, jolla on hyvä ja asiakasläheinen ote asuinrakennusten korjausurakoista”, QMG-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen sanoo tiedotteessa.