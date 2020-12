Lujatalo sai ison laboratoriourakan Espoosta

Pääurakka käsittää kokonaisuudessaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n käyttöön tulevan laboratoriorakennuksen rakentamisen Espoon Otaniemessä. Vaativaan talotekniseen osuuteen on sidottu jo tarjousvaiheessa talotekninen kumppani, Are.

Kaikkiaan rakennettavaa alaa on noin 9100 bruttoneliömetriä, ja hankkeen kokonaisarvo on noin 22 miljoonaa euroa. Työt on jo aloitettu 1. joulukuuta, ja hanke valmistuu vuoden 2022 aikana.

”Tämä on meille mielenkiintoinen hanke, sillä pääsemme muun muassa soveltamaan sairaalahankkeissa hankittua osaamistamme laboratorion puhdastilojen toteuttamisesta vaativalle käyttäjälle. Erityistä huomiota kiinnitämme hallitun luovutusvaiheen suunnitteluun siten, että vaativat talotekniset järjestelmät ehditään testaamaan ja säätämään ajallaan”, Lujatalon tuotantojohtaja Marko Saloranta kertoo tiedotteessa.