Infrarakentaminen kovassa kasvussa loppuvuodesta

Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, laski 1,3 prosenttia. Rakentamisen toimialoista liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat ainoastaan maa- ja vesirakentamisessa.

Talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan toimialojen liikevaihto ja myynnin määrä laskivat vuodentakaiseen verrattuna.

Talonrakentamisen liikevaihto laski marraskuussa 6,0 prosenttia ja myynnin määrä 6,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja myynnin määrä 13,8 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto laski 0,2 prosenttia ja myynnin määrä 0,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi marraskuussa 0,4 prosenttia lokakuuhun verrattuna. Kausitasoitettu myynnin määrä kasvoi 0,5 prosenttia kuukauden takaisesta.

Rakentamisen liikevaihtoindeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoon, jota täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelulla.

Rakennusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla suurtakin vaihtelua laskutuskäytännöistä johtuen. Suurten projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka projekti olisi kestänyt useita kuukausia tai vuosia.

Tilastot on työpäiväkorjattu eli työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, minkä ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.