Kaupungit ja rakennusalan toimijat kehittävät tyyppisuunnitelmaa puuparkkitalosta – ”Haasteena on saada pidettyä sateen ja autojen mukana tuleva irtovesi poissa rakenteista”

Kaupunkien lisäksi kehittämisyhteisössä ovat tilaajina rakennusliikkeet YIT ja Arkta Reponen, pysäköintiyhtiö Finnpark sekä puuosavalmistaja Versowood. Niille kyse on oppimisprosessista, sillä yhdestäkään parkkitalosta ei ole konkreettista rakennuspäätöstä. Lisäksi suunnittelussa on mukana joukko erikoisasiantuntijoita. Projektinjohdossa on modulaariseen puurakentamiseen erikoistunut Tila Group oy.