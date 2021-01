Koronan vuoksi valtava määrä työntekijöitä tekee työtään ilman vaadittavaa pätevyyttä

Palovaaran aiheuttavissa töissä vaaditaan aina tulityöpätevyys. Joidenkin arvioiden mukaan jopa kymmenien tuhansien rakennuksilla, teollisuudessa ja omakotityömailla palovaarallisissa tehtävissä työskentelevien ammatillinen pätevyys on koronan vuoksi vanhentunut tai juuri vanhenemassa.

Joidenkin tulityöpätevyyksien kestoa on nyt keinotekoisesti venytetty helmikuun loppuun saakka, mutta sen jälkeen tilanne on maanlaajuisesti kestämätön, ellei ratkaisua löydy. Jos pätevyys on vanhentunut, voi vakuutusyhtiö vahingon sattuessa alentaa korvausta.

Hitsausta, polttoleikkausta, kulmahiomakonetta tai vaikkapa nestekaasupolttimoa tarvitaan kymmenissä ammateissa rakennusteollisuudessa, tehdasteollisuudessa ja myös omakotityömailla. Näissä palovaaran aiheuttavissa töissä vaaditaan aina tulityöpätevyys.

”Suomessa viisi vuotta voimassa oleva tulityöpätevyys on yli 400 000 henkilöllä ja suorituksia on vuosittain noin 75 000. Koronan vuoksi vuonna 2020 suoritusten määrä oli eri arvioiden mukaan jopa alle puolet normaalista. Jos tulityöpätevyys puuttuu tai se on vanhentunut, niin vakuutusyhtiö voi alentaa vahingon sattuessa maksettavaa korvausta”, Sopranon toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi kertoo.

Suomessa Kiwa Inspecta on sertifioinut kaikkiin Euroopan maihin oikeuttavan European Hot Work Certificaten, jonka voi suorittaa itseopiskeluna verkon kautta.

Suomalaisen tulityöpätevyyden ennestään omaavat voivat uudistaa pätevyytensä kansainväliseksi kahden tunnin itseopiskeluna ja tenttinä verkossa. Uudet pätevyyden suorittajat käyvät läpi vastaavan itseopiskelupaketin ja tentin lisäksi käytännön harjoitukset virtuaalitodellisuudessa.

Pätevyyteen liittyvä harjoittelu on siirretty virtuaaliympäristöön. Virtual Training Center on fyysinen tila, jossa harjoittelija pääsee tietokonesimulaation avulla luotuun keinotekoiseen ympäristöön. Etuna on, että virtuaalitodellisuudessa voidaan harjoitella toimintaa hätätilanteessa merkittävästi perinteistä harjoittelua laaja-alaisemmin.

”Kaikki European Hot Work Certificate -tulityöpätevyydet kirjataan Kiwan ylläpitämään eurooppalaiseen pätevyysrekisteriin, josta henkilön voimassa olevat pätevyydet on helppo luotettavasti tarkistaa. SFS-standardin mukaisesta tulityön turvallisuustutkinnosta saa todistuksena pätevyyskortin, joka on voimassa 5 vuotta kaikissa Euroopan maissa”, Kiwa Inspectan toimitusjohtaja Mikko Törmänen kertoo.

Esimerkiksi Suomen suurin tulityökorttien käyttäjä Meyer Turun telakka siirtyi kokonaan itseopiskeltaviin verkkokoulutuksiin. Risteilyalusta rakentaa yhtä aikaa jopa 8 000 työntekijää ja heistä 5 000 on suorittanut tulityöpätevyyden. Lähes kaksikymmenkerroksista laivaa valmistaa monikielinen tulityöväki, tyypillisesti noin 80 eri kansallisuutta tekee tulitöitä laivalla jopa 300 eri pisteessä samanaikaisesti.

”Turun telakka on jo siirtynyt kokonaan itseopiskeltaviin verkkokursseihin, sillä kokemuksemme mukaan luokkaopetus on aivan liian tehotonta. Tulityökursseja on nyt tarjolla 17 eri kielellä”, Meyer Turun telakan palopäällikkö Harri Koivisto sanoo.

Ensi vuoden alusta alkaen vanhaa kotimaista tulityökorttia ei enää esimerkiksi Turun telakalla hyväksytä.

”Tehdasalueelle tulevilla pitää olla aina luvat kunnossa, joten emme hyväksy myöskään koronan varjolla keinotekoisesti jatkettuja pätevyyksiä.”

Itä-Eurooppalaiset rakennusmiehet voivat jatkossa suorittaa tulityöpätevyyden jo kotimaassaan.