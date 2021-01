Kuluttajien luottamus vahvinta yli kahteen vuoteen – myös asunnonosto- ja peruskorjausaikeet lisääntyivät

Kuluttajien luottamusindikaattori nousi tammikuussa lukemaan -0,9, kun se joulukuussa oli -4,6 ja marraskuussa -4,8. Viime vuoden tammikuussa indikaattori sai arvon -4,6. Pitkän ajan keskiarvo on -1,8.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 1065 Suomessa asuvaa henkilöä.

Asunnonostoaikeet lisääntyivät

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat lisääntyneet reippaasti sekä viime joulukuusta että vuoden takaisesta. Kotitalouksista 16,6 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 15,0 prosenttia ja vuosi sitten 13,3 prosenttia.

Tilastokeskus kuvaa asunnonostoaikeita hyvin valoisiksi. Tämä näkymä on saatu siten, että saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta on verrattu keskihajontaan. Vuodesta 1995 tehdyn tutkimuksen keskiarvolukema on 12,7 ja koko tutkimushistorian maksimilukema 17,9.

Peruskorjausaikeet lisääntyivät selvästi

Sen sijaan kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet lisääntyivät jopa selvästi tammikuussa. Tuoreen kyselyn vastaajista 23,5 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 19,4 prosenttia.

Myös peruskorjausaikeita Tilastokeskus kuvaa hyvin valoisiksi. Niiden osalta tutkimuksen keskiarvolukema on 17,5 prosenttia ja maksimi 26,0 prosenttia.