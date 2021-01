Oulu suunnittelee yli 2000 asukkaan asuinaluetta entisen kehitysvammaisten palvelukeskuksen tilalle

Oulussa on käynnissä kaavaprosessi noin 2200 asukkaan asuinalueen kaavoittamiseksi palveluineen ja työpaikkoineen Tahkokankaalle, Hiirosen kaupunginosaan.

Uusi asuinalue sijoittuu nykyisen Tahkokankaan palvelukeskuksen paikalle ja sen ympäristöön noin viiden kilometrin päähän Oulun ydinkeskustasta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria, joista korttelialueita on noin 14 hehtaaria. Osa kaava-alueesta on lähivirkistysaluetta. Suunnitelmissa on varauduttu asemakaava-alueen mahdolliseen tulevaan laajentumiseen.

Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin kolme erilaista vaihtoehtoa ja asemakaavan muutosehdotus on laadittu niistä kahta yhdistelemällä. Alueelle osoitetaan yhteensä 140 270 kerrosalaneliömetriä rakennusoikeutta, ja korkeimmat rakennukset voivat olla enintään kuusikerroksisia. Asemakaava-alueelle esitetään yhteensä noin 1700 metriä uusia katuja.

Nykyisin alueella sijaitseva palvelukeskus on rakennettu neljässä vaiheessa vuosina 1968–1975 ja toiminta siellä on loppunut vuonna 2019. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Arne Nevanlinna, joka voitti kohteen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1966. Palvelukeskuksen rakennuskanta koostuu yhteensä 17 rakennuksesta, joista valtaosa tullaan purkamaan. Aiemmin toimintakeskuksena toiminut rakennuskokonaisuus suojellaan asemakaavassa. Rakennusten purkujäte käytetään alueen infrarakentamiseen.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen maanantaisessa kokouksessaan. Seuraavaksi asia etenee valtuuston käsiteltäväksi. Alueen toteutukseen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2022–2030 niin, että vuoteen 2024 mennessä valmistuu 120 pientalo- ja rivitaloasuntoa sekä 50 kerrostaloasuntoa.