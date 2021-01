Säkylän kasarmit remontoidaan perusteellisesti – vanhoihin rakenteihin kätkeytyi monia yllätyksiä

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköpostiosoite Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi ? Rekisteröidy

Puolustusvoimilla on käytössään 76 kasarmia, joista vanhimmat ovat yli satavuotiaita. Valtaosa on rakennettu 1960- ja 1970-luvulla, ja useimmat niistä suunnitteli arkkitehti. Merkittävä osuus varuskuntien arkkitehtuurissa on myös professori. Useimpien 1960-luvun varuskuntien, myös Säkylän, keskusaukio ja muut kuin kasarmirakennukset ovat hänen suunnittelemiaan.