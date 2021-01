Virus luikerteli myös metrotyömaalle – työt pysähtyivät Kivenlahdessa

Kivenlahden metrotyömaalla on todettu useilla henkilöillä koronavirustartuntoja, kertoo Skanska tiedotteessa.

Tartuntaketjua selvitetään ja mahdollisesti altistuneet henkilöt on ohjattu omaehtoiseen karanteeniin. Lisäksi kaikki työmaalla työskennelleet on ohjattu hakeutumaan koronatesteihin. Viralliset karanteenipäätökset tekee tartuntatautiviranomainen.

Työmaan työt on nyt keskeytetty kahden päivän ajaksi 25.–26.1.2021. Työmaalla tehdään mm. tehostettu siivous tauon aikana. Työskentelyä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan keskiviikkona 27.1.2021.

Yhtiön mukaan Kivenlahden työmaalla on käytössä koronaturvallisuussuunnitelma ja -käytännöt. Esimerkiksi töihintuloajat ja ruokailut on porrastettu ja tiloja sekä työskentelyryhmiä on jaettu siten, että henkilöitä olisi samassa tilassa vain hyvin pieninä ryhminä kerrallaan.

”Työmaalla on toistaiseksi maskipakko. Korostamme jatkuvasti, että sairaana ei saa tulla töihin, ja jos on koronaan viittaavia oireita, tulee hakeutua heti koronatestiin”, kertoo Skanska Infra oy:n aluejohtaja Pekka Räsänen.