Vuokralaiset: Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen pula ei ole helpottanut

-asunnot vaikuttavat kohtuullisen vuokran takia myös vapaarahoitteisten asuntojen vuokriin.

Vastikään julkaistusta Tilastokeskuksen vuokratilastosta on Vuokralaisten mukaan tehty johtopäätöksiä, että pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella vuokra-asuntopula olisi helpottunut.

”Tosiasiassa näin ei ole käynyt pieni- ja keskituloisten osalta. Vapaarahoitteisten asuntojen hinnat ovat niin korkeat, että käytännössä valinnan varaa on hyvin vähän. Ihmiset joutuvat vuokraamaan kotitalouden todellista tarvetta pienemmän asunnon ja hakemaan siihenkin asumistukea. Pienillä asunnoilla ei siis ole oikeasti suurta kysyntää, vaan niitä kysytään siksi, että muuhun ei ole varaa”, toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo tiedotteessa.

Vuokralaisten mukaan vuokrattujen asuntojen kerrotaan lisääntyneen 20 vuodessa 182 000, mutta kyse on vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrän voimakkaasta kasvusta.

Samassa ajassa kohtuuhintaisten ARA-asuntojen määrä on vähentynyt Suomessa siten, että vuonna 2000 niitä oli 328 000 ja vuonna 2017 enää 268 000.

-”Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskihinta Helsingissä on 21,5 euroa neliöltä, kun ARA-asunnoissa keskivuokra on 13 euroa eli ero on noin 62,5 prosenttia. On selvä asia, että yhteiskunnallekin tulee kalliimmaksi kattaa tuo ero asumistuen kautta”, Viita korostaa.

”ARA-asunnot vaikuttavat omakustannusperiaatteella määriteltyjen, kohtuullisten vuokrien johdosta myös asumisen yleiseen hintakehitykseen markkinoilla. Siksi on tärkeää, että niitä tuotettaisiin nykyistä huomattavasti enemmän.”

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn asuntomarkkinakatsauksen mukaan pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun vuokra-asuntomarkkinoilla vallitsee yhä kireät markkinat eli ARA-asuntojen saatavuus on vaikeaa ja markkinavuokrat kalliit.

ARAn tilastojen mukaan ARA-asuntojen jonoissa on tällä hetkellä 120 000 suomalaista. Erittäin kiireellisten hakijoiden osuus on kasvanut viidettä vuotta peräkkäin.