YIT käynnisti loppuvuodesta yli 140 miljoonan edestä suuria kerrostalohankkeita

Hankkeista suurimpia CEE-maissa ovat Kütin korttelin toinen vaihe Tallinnassa, Virossa sekä Koti Libeň Prahassa, Tšekissä. Suomessa suurimpia hankkeita ovat As.oy Turun Suntionkulma, As.oy Helsingin Päämaistaja, As.oy Vantaan Aventuriini ja As.oy Helsingin Linna.

Venäjällä YIT käynnisti viiden uuden kerrostalon rakentamisen. Kohteet sijaitsevat Pietarissa ja Tjumenissa. Käynnistettyihin taloihin valmistuu yhteensä lähes 400 asuntoa.

Suurimpien hankkeiden arvo Suomessa ja CEE-maissa on yhteensä noin 115 miljoonaa euroa. Lisäksi Venäjällä aloitettujen asuntokohteiden arvo on noin 27 miljoonaa euroa. Asuntojen aloitukset on kirjattu vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Kalamajan kaupunginosassa sijaitsevaan Kütin kortteliin rakentuu seitsemän asuinkerrostaloa kolmessa vaiheessa. Toisen vaiheen kolme kerrostaloa sisältävät yhteensä lähes 80 asuntoa, jotka valmistuvat vuoden 2021 lopussa.

Koti Libeň sijaitsee Prahan keskustan liepeillä, erinomaisten palvelujen ja julkisen liikenteen äärellä. Nyt käynnistetty hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää noin 120 asuntoa, jotka valmistuvat loppuvuodesta 2022.

As.oy Turun Suntionkulma sijaitsee Nummen kaupunginosassa, ja se viimeistelee seitsemästä kerrostalosta koostuvan suositun korttelin. Kohteeseen valmistuu lähes 70 asuntoa keväällä 2021.

As.oy Helsingin Päämaistaja sijaitsee Aurinkolahdessa, entisen Pauligin paahtimon merellisellä tontilla, Kahvikorttelissa. Kohteeseen valmistuu reilut 40 asuntoa keväällä 2022.

As.oy Vantaan Aventuriini viimeistelee Apollon piha -korttelin Kivistön kaupunkikeskuksessa. Kohteeseen valmistuu reilut 80 asuntoa syksyllä 2022.

As.oy Helsingin Linnan asunnot sijaitsevat kantakaupungin alueella, Töölöntullissa. Kohteeseen valmistuu noin 50 asuntoa kesällä 2022.

Pietarin esikaupungissa, Pushkinissa, YIT käynnisti Inkeri-aluehankkeensa kuudennen ja samalla viimeisen vaiheen. Viimeisessä vaiheessa asuinalueelle rakennetaan neljä pienkerrostaloa. Viisikerroksisiin taloihin tulee kokonaisuudessaan yli 250 asuntoa. Asunnot valmistuvat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Tjumenissa YIT aloitti uuden asuintalokokonaisuuden rakentamisen kaupungin keskustassa. City Life -niminen hanke käsittää viisi 15-25-kerroksista taloa, joihin valmistuu yhteensä yli 850 asuntoa. Asuntohanke rakennetaan vaiheittain, joista nyt käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa rakennettavaan kerrostaloon tulee yli 140 asuntoa, jotka valmistuvat vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.