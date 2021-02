EK: Teollisuuden luottamus laski hieman helmikuussa – rakennusala mukana alamäessä

Elinkeinoelämän luottamus oli helmikuussa hieman laskussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

”Suomessa yritysten luottamus otti odotetustikin hieman takapakkia helmikuussa. Tulevat viikot ovat varmasti vaikeita koronan kiihtymisen takia, mutta sitä tärkeämpää on pyrkiä katsomaan pidemmälle yli kriisin. Rokotustahdissa onnistuminen on parasta lääkettä myös talouteen”, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

”Toimialojen ja yritysten välillä erot ovat yhä suuria, mutta kevään edetessä ja taudin helpottaessa palautuminen voi olla ripeääkin. Rakentamisessa luottamus jatkoi rapautumistaan, vaikka asuntokauppa käy ennätystahtia. Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa otettiin muutama taka-askel, mutta onneksi palvelualoilla luottamus piti pintansa edelliskuun tasolla”, hän jatkaa.

Teollisuusyritysten luottamus laski kolme pistettä ja jäi -3 pisteeseen. Teollisuudessa luottamusindikaattori on edelleen lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1.

Myös rakennusyritysten luottamus laski helmikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -23 pistettä, joka on neljä pistettä vähemmän kuin tammikuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Palveluyrityksissä luottamus pysyi helmikuussa tammikuun tasolla. Saldolukema on -4 pistettä, joka on edelleen selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

Vähittäiskaupan luottamus painui helmikuussa. Luottamusindikaattorin lukema on -1, joka on kaksi pistettä vähemmän kuin edelliskuun lukema. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella, joka on -1.