Espoossa koronaa monilla työmailla – Lippulaivan työmaalla tilanne jo rauhoittumassa

Koronavirus kiusaa edelleen myös espoolaisia työmaita. Esimerkiksi Kauppakeskus Lippulaivan Skanskan työmaalta on paljastunut liki 30 tautitapausta ja virusta on löytynyt tähän mennessä yhteensä 11 eri työmaalta.

Espoon työmaiden koronatilanteesta uutisoi Yle.

Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahnin mukaan suurin osa on yksittäistapauksia, mutta Lippulaivan lisäksi joukossa on ollut myös kaksi NCC:n isoa työmaata. Ankkurin työmaalta Espoonlahdesta on löytynyt 35 ja Hatsinan työmaalta Leppävaarasta 28 koronapositiivista.

Kaupunki on lähettänyt rakennusyrityksille sähköpostin, jossa se painottaa viranomaisten suojaus- ja hygieniamääräysten ja -suositusten noudattamista. Koronaohje on käännetty 15 eri kielelle.