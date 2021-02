Helenin Vuosaaren biolämpölaitoksen työmaa suljettu koronavirustartuntojen vuoksi

Helenin Vuosaareen rakenteilla olevan biolämpölaitoksen työmaa on suljettu koronavirustartuntojen vuoksi. Työmaalla on todettu tähän mennessä viisi tartuntaa. Testejä on tehty yhteensä 42.

Ensimmäinen koronatapaus havaittiin viime viikon keskiviikkona. Koronavarautumissuunnitelman mukaisesti alue, jolla tartunnan saanut henkilö oli työskennellyt, tyhjennettiin välittömästi, kaikki tilat desinfioitiin ja työmaalta poistettu henkilöstö testattiin koronaviruksen varalta.

Tartuntojen seurauksena työmaalla ei toistaiseksi työskentele kukaan ja alue pidetään suljettuna. Työmaa käynnistetään uudelleen vasta kun avaaminen voidaan varmuudella todeta turvalliseksi.

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020 ja laitos on tavoitteena saada tuotantokäyttöön lämmityskaudelle 2022–2023. Tällä hetkellä siellä tehdään maanrakennustöitä ja rakennetaan perustuksia. Koronatartunnalla ei tällä hetkellä arvioida olevan vaikutusta biolämpölaitoksen valmistumisaikatauluun.