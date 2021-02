Peter Vesterbackan tunneliyhtiö suunnittelee kalliorakentamisen tutkimuskeskusta Pyhäsalmen entiseen kaivokseen

Rautatietunnelia Helsingin ja Tallinnan välille suunnitteleva Finest Bay Area Development -yhtiö (FEBAY) aikoo perustaa tutkimuskeskuksen Pyhäsalmen kaivokseen Pyhäjärvelle Pohjois-Pohjanmaalle. Yhtiö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen kaupungin omistaman kehitysyhtiön kanssa. Yhteistyö on jo alkanut.

Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos, joka yltää 1400 metrin syvyyteen ja sisältä yli 100 kilometrin mittaisen kaivostunneliverkoston. Varsinainen kaivostoiminta on päättynyt ja kaivoksen alasajoon liittyvät toimet saadaan päätökseen tänä vuonna. Kaivostunneleissa on jo käynnissä paloturvallisuuskoulutuksia ja siellä on kokeiltu ruuantuotantoa.

Kaivosalueella tapahtuvaa innovaatiotoimintaa varten käynnistetään yrityskiihdyttämöohjelma tukemaan yritysten kinnittymistä kehitysyhtiöön. FEBAY:n hallituksen puheenjohtajan Kustaa Valtosen mukaan yksi yhtiö on jo saatu kiinnitettyä.

”Emme tiedä, paljonko projekteja alueelle lopulta tulee, joten emme ole uskaltaneet laskea hankkeen työllisyysvaikutuksia”, hän sanoo.

FEBAY näkee alueen kiinnostavana tunneli- ja muun maanalaisen rakentamisen testauksen alueena. Yhteistyön osa-alueita ovat erityisesti kaivostoimintaan ja teknologiaan liittyvät innovaatiot.

”Tulemme tekemään erilaisia tunnelin rakentamiseen liittyviä testejä ja innovaatiopilotointeja Pyhäsalmen alueella. Esimerkiksi paloturvallisuuteen, ilmavirtauksiin ja tunneliporakoneteknologiaan liittyvä käytännön testaaminen ovat tärkeitä. Isot infrahankkeet toimivat alustoina uusien teknologioiden kehitykselle ja käyttöönotolle”, Peter Vesterbacka sanoo FEBAY:n tiedotteessa.

Pyhäsalmi toimii testipaikkana myös esimerkiksi ruokaan, energiantuotantoon ja liikkumiseen liittyvissä innovaatioissa.

”Meille Tallinna-tunneli on vain tunneli, muta hankkeeseen liittyvien tekosaarien haluamme olevan energiaomavaraisia. Lisäksi niillä voisi olla ruuantuotantoa”, Valtonen sanoo.

Lisäksi kaivosalueella on määrä tehdä yhteistyötä korkeakoulu- ja lukiotasolla. Suunnitelmissa on kehittää yhteistyötä Oulun yliopiston Oulu Mining Schoolin, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja paikallisten lukioiden kanssa.

”Lisääntyvä kaivos- ja maanalaisen rakentamisen -koulutus luovat hienon lisän kasvaviin tarpeisiin lähivuosina, sillä Tallinnan tunneliprojekti tulee työllistämään jokaisena projektivuotena noin 30 000 henkilötyövuotta”, Vesterbacka sanoo.

Kolmas yhteistyön haara on FEBAY:n hankkeeseen Suomen ja Viron välisen rautatietunnelin rakentamiseksi liittyvät yritykset, kuten AFRY, A-Insinöörit ja CREC/CRIG. FEBAY valmistelee maailman pisimmän vedenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä Suomessa.

Juttua päivitetty 19.2. klo 12.02 Kustaa Valtosen kommenteilla.