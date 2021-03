Sitowise suunnittelee listautumista pörssiin

Tiedotteen mukaan suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää Sitowisen kasvustrategian toteuttamista, esimerkiksi lisäämällä yrityksen näkyvyyttä ja tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, sekä yleisemmin teknisen konsultoinnin toimialalla.

Listautuminen mahdollistaisi myös yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille kasvustrategiaansa tukevan pääoman hankkimiseksi ja laajentaisi sen omistuspohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan yhtiön noin 75 miljoonan euron osakeannista sekä osakemyynnistä, jossa eräät Sitowisen osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan.

Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Sitowisen nykyisten velkojen takaisinmaksuun ja kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien yritysostojen rahoittaminen.

Sitowisen hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara sanoo, että Sitowise on toteuttanut strategiaansa menestyksekkäästi.

”Yhtiön johto on kyennyt ennakoimaan ja ymmärtämään kaupungistuvan ja digitalisoituvan maailman tarpeita, ja kartuttanut määrätietoisesti yritysostoin näiden täyttämiseen vaadittavaa erikoisosaamista. Uskomme vahvasti Sitowisen kykyyn tarjota ratkaisuja ympäristömme kriittisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin. Nämä haasteet ovat globaaleja, ja siksi näemme, että yhtiöllä on erinomaiset edellytykset kansainväliseen kasvuun. Listautuminen on looginen seuraava luku Sitowisen tarinassa.“

Yhtiön hallitukseen tullaan nimittämään uusi jäsen Leif Gustafsson, joka on aiemmin toiminut muun muassa Cramo oyj:n toimitusjohtajana. Gustafsson nimitetään hallitukseen Janne Näräsen tilalle. Listautumisannin jälkeen hallituksessa istuvat puheenjohtaja Eero Heliövaara sekä hallituksen jäsenet Elina Piispanen, Leif Gustafsson, Petri Rignell, Taina Kyllönen ja Tomi Terho.

Sitowisellä työskentelee yli 1 900 eri alojen asiantuntijaa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuosina 2018–2020 keskimäärin 12,9 prosenttia vuodessa. Yhtiö toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Juttua päivitetty. Lisätty hallituksen jäsenet.