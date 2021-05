Pasilaan rakennetaan tornitalokortteli opiskelijoille – 16 000 kerrosneliömetrin rakennushanke on yksi Hoasin kaikkien aikojen suurimmista

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas rakennuttaa Keski-Pasilaan Huippu-korttelin, jossa on tulevaisuudessa asuntoja lähes neljälle sadalle opiskelijalle. Asema-alueelle nousee kolme 14–17-kerroksista ja 43–52 metrin korkuista tornitaloa, kolme 7-kerroksista lamellitaloa sekä välialueiden 1–5 kerroksiset rakennusmassat.

Peräti 16 000 kerrosneliömetrin rakennushanke on yksi Hoasin kaikkien aikojen suurimmista.

Kortteliin tulee tiedotteen mukaan opiskelijayksiöiden ja -kaksioiden lisäksi muun muassa toimisto, ravintola, lukusali, monitoimitila, workshop-tila, oleskelutiloja, saunatiloja, viherkattoja, runsaasti pysäköintitilaa autoille ja pyörille sekä vuokrattava liikehuoneisto.

Korkeiden rakennusten monipuolinen käyttötarkoitus on lisännyt opiskelijakorttelin rakenne- ja akustiikkasuunnittelun vaatimuksia.

”Hybriditornitaloissa ja matalammissa kerrostaloissa on limittäin, lomittain ja päällekkäin asuntoja, yhteistiloja ja toimistoja. Lisäksi yhden tornitalon alla on pysäköintitalo ja pyöräparkki. Jotta tilat ovat viihtyisät ja terveelliset, ääniympäristön on oltava tasapainoinen. Erilaisten tilojen akustiset ja rakennetekniset tarpeet on nivottu onnistuneesti yhteen datalähtöisten suunnittelumenetelmien avulla”, A-Insinöörien suunnittelujohtaja Sami Moisio kertoo.

Kohteessa tutkittiin erilaisia runko- ja rakennevaihtoehtoja muun muassa algoritmiavusteisen suunnittelun avulla ja etsittiin tehokkaimpia suunnitteluratkaisuja hankkeeseen.

”Päädyimme tornitaloissa teräsbetonirunkoon. Suuri osa seinälinjoista on alimpien kerrosten osalta pilarien päällä pilaripalkkirakenteina. Näin saimme tiloista avarammat ja viihtyisät”, Sami Moisio sanoo.

Huippu-korttelille kilpailutetaan parhaillaan urakoitsijaa ja rakennustyöt alkavat syksyllä 2021. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtuuritoimisto B&M.