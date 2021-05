Solwers ostaa LVI-Insinööritoimisto Meskasen. Oulussa toimiva Meskanen työllistää 9 henkilöä.

”Konsernimme panostaa tällä hetkellä voimakkaasti kiertotalousprojektikehitykseen. Talotekniikka ja energiatalous ovat näissä projekteissa tärkeitä osaamisen alueita. Tämän partneruuden myötä saamme meille LVIA-osaamista” hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas toteaa tiedotteessa.

LVI-Insinööritoimisto Meskanen on vuonna 2016 perustettu talotekniikkasuunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto. Toimiston ydinosaamista ovat LVI-, automaatiosuunnittelu ja energiasuunnittelu. Yhtiön asiakkaina on monipuolisesti rakennusliikkeitä, julkisen sektorin toimijoita ja erilaisia yrityksiä ja se on vastannut muun muassa Seinäjoen Ideaparkin sekä Oulun keskustan uusien tornitalojen Plaanatornin ja Origon LVIAE-suunnittelusta.

LVI-Insinööritoimisto Meskanen jatkaa kaupan jälkeen toimintaansa omalla nimelläään.