Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen aikaistuu kahdella vuodella

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen sulkee Hanasaaren voimalaitoksen etuajassa. Hanasaaren voimala polttaa noin 60 prosenttia Helenin käyttämästä kivihiilestä.

Alkuperäisen valtuustopäätöksen mukaan laitos olisi lakkautettu vuoden 2024 loppuun mennessä, mutta Helenin hallitus päätti tiistaina, että ovet menevät säppiin 1. huhtikuuta vuonna 2023 eli vuosi ja yhdeksän kuukautta etuajassa.

Sulkemisesta kertoi kaupungin ja Helenin yhteisessä tiedotustilaisuudessa pormestari Jan Vapaavuori (kok).

Helen ennakoi tätä jo puolitoista vuotta sitten, kun se teki rakentamispäätöksen Vuosaaren biovoimalasta.

Hanasaaren sulkeminen pudottaa Helenin ilmastopäästöjä 45 prosentilla. Viime vuonna energiayhtiön fossiilisen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 2,7 miljoonaa tonnia.

Vuosaaren uusi biovoimala kattaa noin neljäsosan Hanasaaren nykyisestä kivihiilen käytöstä. Loput korvataan lämpöpumpuilla ja energian varastoinnilla.

Hanasaaren sähköntuotantoa Helen aikoo korvata tuulivoimalla.

Uusia rakentamismahdollisuuksia itäiseen kantakaupunkiin

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström sanoo, että Hanasaaren aikaistettu sulkeminen on mahdollista, koska korvaavan tuotannon toteutusta on pystytty nopeuttamaan.

Vuosaaren biovoimala on valmistumassa jo vuoden 2022 lopulla. Mustikkamaan lämpövarasto saatiin keväällä käyttökuntoon ja täytettyä vedellä.

”Lisäksi viimeisen puolen vuoden aikana verotus on muuttunut kivihiilelle epäedulliseksi ja toisaalta päästökauppaoikeuksien hinta on lähtenyt nousuun. Lämmön tekeminen kivihiilellä on toki edelleen kannattavaa, mutta fossiilisten käyttö on muuttunut entistä haasteellisemmaksi”, Weckström sanoo.

Vuodenvaihteesta lähtien fossiilisten polttoaineiden valmisteveronkorotus nosti kivihiilen käytön hintaa, vaikka tuolloin enimmäkseen uutisoitiin liikennepolttoaineiden hinnannoususta.

Kaupunki omistaa Hanasaaren voimalaitoksen arvokkaan tontin, joten hiilikasan katoaminen tarkoittaa uusia rakentamismahdollisuuksia itäiseen kantakaupunkiin.

Hanasaaren työntekijöille tuotannon päättymisestä ja laitoksen sulkemisesta kerrottiin heti hallituksen kokouksen jälkeen. Weckström ennakoi, että kahden vuoden siirtymäkauden aikana heille voi avautua työtehtäviä muualla yhtiössä. Helenillä on yhteensä tuhat työntekijää.

Kivihiili korvataan usealla tavalla

Weckström on ennättänyt johtaa Heleniä noin puolitoista vuotta, ja hänen aikanaan tahti hiilettömään lämmöntuotantoon on vain kiihtynyt.

Katri Valan pumppulaitoksen seitsemäs lämpöpumppu on valmistumassa vuonna 2023. Myös Kilpilahden toimijoiden hukkalämmön siirtäminen pääkaupunkiseudulle on edelleen suunnittelupöydällä.

Weckström korostaa, että kivihiilen korvaajaksi ei ole olemassa yhtä yksittäistä megahanketta, joka ratkaisisi kaiken. Edistystä tapahtuu monella rintamalla.

Kokoluokaltaan isoimmat hankkeet ovat Nesteen ja Borealiksen hukkalämmön siirtäminen Porvoosta sekä merivesipumput, joista jälkimmäisen suunnittelu on edennyt jo ympäristövaikutusten arviointiin.

”Suomenlahti on Helsingin edustalla matalaa, ja vesi jäähtyy syksyllä nopeasti. Siksi merivesipumppujen yhdysputkesta tulee väistämättä pitkä. Mutta tämän sinänsä kalliin hankkeen ylivoimainen etu on, että lämmönlähde on ehtymätön ja ilmainen”, Weckström luonnehtii.

Kolmannes miljardin investoinneista tekeillä

Helen on kiinnostunut myös pienemmän kokoluokan investoinneista, joilla voidaan taata lämmöntuotanto rajatulla alueella. Esimerkiksi Ruskeasuolla porataan parhaillaan kaupungin ensimmäistä keskisyvää maalämpökaivoa. Näitä kahden kilometrin syvyisiä lämpökaivoja on jo tehty Espooseen ja Vantaalle.

Helen tutkii myös pienydinvoimaloita ja erilaisia vetyhankkeita.

Kruunuvuorenrannassa on etenemässä Skanskan kanssa yhteishanke, jossa uusien asuntojen lämmöntuotannossa hyödynnettäisiin heinäkuisen lämpimän meriveden pumppaamista maanalaiseen luolastoon.

Energiayhtiön ohjelmassa on yhteensä noin miljardi euroa niihin investointeihin, joilla korvataan kivihiiltä energiantuotannossa.

”Niistä reilu kolmannes on jo tekeillä”, Weckström sanoo.

Hän uskoo vakaasti, että Hanasaaren lisäksi myös Salmisaaren kivihiilikäyttöinen voimalaitos voidaan sulkea ennen kuin lakisääteinen hiilenpolttokielto tulee voimaan vappuna vuonna 2029.

Lämpöpumppujen ja -varastojen, Kilpilahti-hankkeen ja ympäristölämmön palettia täydentää lämpökauppa. Helen on myös ostamassa lämpöä Vantaan Energian jätevoimalasta.

Uusia ratkaisuja syntyy koko ajan

Ympäristölämmön ja hukkalämmön talteenotto olivat keskeisiä osatekijöitä myös pormestari Vapaavuoren kansainvälisen energiakisan uusissa ratkaisuissa.

Sen miljoonan euron pääpalkinto jaettiin neljän kansainvälisen työryhmän kesken.

Weckström sanoo, että kilpailun antia on tutkittu myös energiayhtiössä tarkasti, vaikka kilpailu olikin leimallisesti kaupungin ja Vapaavuoren hanke. Jatkokehittämisen avainsana on tarkka kustannuslaskenta.

”Hiilineutraalius on sinänsä helppo toteuttaa, kunnes kysytään, mitä toteutus maksaa.”

Helenin palveluiden piirissä on 1,8 miljoonaa ihmistä, joka on huomattavasti enemmän kuin Helsingin asukasluku. Maksukorotuksiin asiakkaat suhtautuvat aina kielteisesti.

Energia-alan murros on alaa seuraaville hyvin inspiroivaa. Uusia teknisiä ratkaisuja syntyy koko ajan, niitä testataan ja otetaan käyttöön.

”On hienoa olla murroksessa mukana ja muuttaa maailmaa”, sanoo Weckström.