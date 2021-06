Hartela rakentaa Karin kampuksen Raumalla

Hartela ja Rauman kaupunki allekirjoittivat keskiviikkona 23.6. urakkasopimukset Karin kampuksen rakentamisesta. Urakasta vastaa Hartela Länsi-Suomi Oy:n Rauman yksikkö. Talotekniikka- ja laatoitusurakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

Kampus on Rauman kaupungin tilaama ja kaupungin tilapalveluiden rakennuttama Karin kentän alueelle tuleva liikunta-, vapaa-aika- ja koulukesus, joka valmistuu vuonna 2023. Rakennustyöt aloitetaan välittömästi. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Verstas Arkkitehdit Oy.

Hankekokonaisuuteen sisältyvät uimahalli, peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistilat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 75,4 miljoonaa euroa.

Koko rakennuksen bruttoala on noin 31 450 bruttoneliömetriä ja tilavuus 181 900 rakennuskuutiometriä. Rakennuksen runko on pääosin elementti- ja paikallavalurakentein toteutettuja teräsbetonirakenteita. Uima- ja liikuntahallin kattokannakkeina on teräsristikoita.