Jatke rakentaa Satolle yli 180 asuntoa Tampereelle

Sato on allekirjoittanut Jatke Pirkanmaan kanssa urakkasopimuksen Kiinteistö oy Tampereen Heittoniitynkuja 5:n sekä Asunto oy Hervantajärven Helmen rakentamisesta. Heittoniitynkuja 5:een tulee 132 uutta vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja Hervantajärven Helmeen 52 osaomistusmuotoista JoustoKotia.

Rakentaminen alkaa tämän vuoden kesäkuussa, ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2023.

”Uusien vuokrakotien lisäksi tuomme Tampereelle uudenlaisen joustavan lyhytaikaisen osaomistamisen mallin, JoustoKodin, jossa asuntoon pääsee kiinni joustavasti pienellä pääomalla ja jonka voi viiden vuoden osaomistusajan jälkeen lunastaa kokonaan itselleen. Asumisen aikana asukkaat maksavat asumisestaan markkinavuokraa alhaisempaa osaomistusvuokraa, mikä mahdollistaa myös mahdollisen lainan samanaikaisen lyhentämisen”, Saton Tampereen aluejohtaja Miikka Karjaluoto sanoo tiedotteessa.

Vuokra-asumisaika JoustoKodissa on perinteisiä osaomistusmalleja lyhyempi, viisi vuotta. Sen jälkeen asukas voi päättää, lunastaako asunnon itselleen sen alkuperäisellä hinnalla. Vaihtoehtoisesti asukas voi myydä asunnon takaisin Satolle ja jäädä silti asumaan asuntoonsa vuokralle.

Asuinrakennusten suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Talojen lämmönlähteenä on maalämpö, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. Maalämpöä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi vuokrakotitaloon toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala.

Kestävät valinnat on huomioitu myös liikkumisessa. Kaikilla autopaikoilla on varaus sähköautojen lataamiseen. Lisäksi kortteliin on suunniteltu asukkaiden käyttöön yhteiskäyttöautoja.

Jokaisessa kodissa on oma lasitettu parveke ja osassa maantasolla sijaitsevista asunnoista lisäksi terassi. Asuinrakennuksista löytyy kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle ja polkupyörille.

Hervantajärvi sijaitsee 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta ja noin kahden kilometrin päässä Hervannan kaupunginosasta, jossa asuu noin 25000 asukasta. Hervantajärveltä Tampereen keskustaan ajaa autolla tai matkustaa raitiovaunulla noin 20 minuutissa. Rakenteilla olevan Tampereen ratikan päätepysäkki on Hervantajärvellä.

Hervantajärven alue kehittyy voimakkaasti lähivuosina. Hervantajärven alueen asuinkorttelien keskelle sijoittuu kaupunkipuisto ja asuinaluetta ympäröi laaja metsäinen virkistysalue, joka tarjoaa upeat ulkoilumahdollisuudet.