Kansallisteatterin peruskorjaus jatkuu – Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Kansallisteatterin peruskorjausta koskevan valituksen. Oikeuden päätös on valituskelpoinen ja muutosta voi hakea, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjausta on valitusprosessin aikana edistetty Pienen näyttämön alueella lainvoimaisten rakennuslupien puitteissa.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjaushankkeelle myönnettiin poikkeamispäätös asemakaavasta. Helsinki-Seura ja Rakennustaiteen Seura tekivät siitä valituksen kesällä 2020. Valitus koski Kansallisteatterin niin kutsuttua väliosaa eli alun perin 1930-luvulla rakennettua osaa.

SRV:n toteuttaman peruskorjauksen kustannusarvio on aluperin 50 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on noin 40 miljoonaa euroa. Uudet tilat on alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.