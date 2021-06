Lujabetoni tuo markkinoille uuden vähähiilisen betonin

Tuotteet perustuvat eurooppalaiseen sementtiin, jonka valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat parhaimmillaan 70 prosenttia perinteisiä sementtejä pienempiä.

Päästövähennys perustuu kiertotalouteen ja eurooppalaisen terästeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

”Käyttämällä tätä sementtiä betonin valmistuksessamme puolitamme tai jopa yli puolitamme toimitetun valmisbetonin hiilijalanjäljen. Tämä mahdollistaa aidosti vähähiilisen betonirakentamisen, jolla päästään jopa puukerrostalojen hiilidioksidipäästötason alle”, Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo kertoo tiedotteessa.

Tuote on GGBFS:llä seostettu sementti. GGBFS on shokkijäähdytettyä ja jauhettua masuunikuonaa eli terästeollisuuden sivuvirtatuotetta, jonka hiilidioksidipäästö on hyvin matala.

Lujabetoni tuo sementin maahan osakkuusyrityksensä Scandinavian Cementin kautta.