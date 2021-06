Moision sairaalan alueen asemakaavoitus käynnistyy

Mikkelin Annilan kaupunginosassa sijaitseva Moision alue on kaunista, kulttuurihistoriallisesti arvokasta maisema-aluetta. Studio Puisto Arkkitehdit on laatinut alueelle ideasuunnitelman, joka toimii asemakaavoituksen pohjana.

”Selvityshankkeiden mukaan yksi alueen kehittämisen este on selkeästi ollut kaavoituksen puute. Kaavoituksen valmistuttua alueen toteuttamisessa lähdetään liikkeelle sairaalan alueesta”, kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen kertoo tiedotteessa.

Sairaala-alueen omistavat Porrassalmen Kehitys oy ja Mikkelin kaupunki. Lisäksi Metsähallituksen hallinnassa on Moisionlammen ja Kirkonvarkauden asuntomessualueen välissä noin 100 hehtaaria maata.

Asemakaavoituksen vauhdittajana ovat Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin suunnitelmat Moision sairaalan toimintojen keskittämisestä Mikkelin keskustaan.

”Sairaalakiinteistöt ovat jäämässä tyhjilleen. Suojeltujen kiinteistöjen kannalta olisi parasta, että ne pysyisivät käytössä ja toimintaa voitaisiin kehittää mahdollisimman nopeasti”, Porrassalmen kehityksen toimitusjohtaja Arto Korhonen sanoo.

Ideasuunnitelman innoittajana on toiminut alueen kulttuurihistoria ja ainutlaatuinen lähiluonto. Rakennukset on sijoitettu maastoon niin, että luonnon läheisyys avautuu suoraan kodin etuovelta ja asukkaat pääsevät nauttimaan Moision luontoreiteistä ja liikuntamahdollisuuksista. Alueen rakentuminen on osa jatkumoa, jonka Kirkonvarkauden asuntomessut aloittivat ja joka jatkuu Saimaan rantoja myötäillen etelään kohti Ristiinaa.

Metsähallituksen näkemyksen mukaan alueen kokonaisuuden suunnitellulla voidaan parhaiden turvata alueen kulttuurihistorialliset arvot ja sovittaa uudisrakentaminen olemassa olevaan rakennuskantaan.

Moision sairaala-alue on rakentunut 1920-luvulta lähtien vanhan kuninkaankartanon ja virkatalon paikalle. Ennen sairaalaa alueella sijaitsi Moision kuninkaankartano, sittemmin sotilasvirkatalo. Sairaala-alueen linnamaiset päärakennukset (A- ja B-talot) on suunnitellut arkkitehti Axel Mörne.