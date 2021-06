Otaniemen keskustasta järjestetään arkkitehtuurikilpailu

Kilpailun hankintailmoitus on julkaistu kesäkuun alussa ja osallistujat kilpailuun valitaan elokuussa. Lopullisten kilpailuehdotusten sisäänjättö on tammikuussa 2022 ja kilpailun on määrä ratketa keväällä 2022.

Kilpailun tavoitteena on ratkaista metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen kaupunkirakenteellinen kokonaisidea ja luoda lähtökohdat kaavoitukselle.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailuun arvotaan mukaan viisi suunnitteluryhmää.

Senaatin omistama Biologin alue ja Aallon omistama Meritekniikan alue sijaitsevat keskeisellä paikalla Otaniemen keskuksessa Tietotien molemmin puolin. Tulevaisuudessa Biologin alueen nykyiset toiminnot siirtyvät vaiheittain pois alueelta ja valtion käytöstä poistunut alue kehitetään myytäväksi.

Alueelle tavoitellaan elävää kaupunkiympäristöä, jossa asuminen, työpaikat, palvelut ja yliopistokampuksen toiminnot sekoittuvat. Voittanutta kilpailuehdotusta kehitetään kilpailun jälkeen asemakaavamuutosten viitesuunnitelmaksi kilpailuehdotuksen laatineen työryhmän kanssa maanomistajien ja Espoon kaupungin ohjauksessa.