PAH-tutkimushanke käynnistyi – tavoitteena luoda luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin

Tiedotteen mukaan hankkeen tavoitteena on tarjota entistä luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin, koska nykyisen ”kaiken purkavan” toimintatavan yleistymisellä on merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset. Toimintatapaan on syynä nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa.

Kaksivuotisen hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja Työterveyslaitos.

Lisäksi hankkeen ohjausryhmään osallistuvat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-Kiinteistöt, Museovirasto, Kiilto oy sekä Valvira.

PAH-yhdistepitoisten rakennusmateriaalien vaarallisuuden arviointiin käytetään Suomessa yleisesti PAH (16) -yhdisteille annettuja vaarallisen jätteen raja-arvoja.

Jätteen vaarallisuuden arviointiin tarkoitetut raja-arvot eivät tiedotteen mukaan sovellu käytettäviksi rakennusten käytettävyyden arviontiin tai korjaustarpeen ja korjaustapojen määrittämiseen.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden ja niiden emissioiden vaihtelevan rakennusmateriaalityypeittäin laboratorio-olosuhteissa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään erityyppisten rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden todellisia emissioita rakennuksissa ja niiden sisäilmavaikutuksia kokeellisin sekä laskennallisin menetelmin.

Näillä tiedoilla pystytään tiedotteen mukaan arvioimaan todellista sisäilmariskiä sekä korjaus- tai purkutarvetta.