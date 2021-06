Pientalorakentaminen kääntyi vihdoin nousuun – ”Meillä on omakotitalovaje, joka on suurentunut viime vuosina”

Vuodesta toiseen suomalaiset nostavat toiveidensa asumismuodoksi omakotitalon. Kodin, jossa on neliöitä, piha ja melko pitkälle suotu valta määrätä asumisesta itse. Tästä huolimatta pientalorakentamisen aloitusmäärät ovat viime vuosina olleet alhaiset. Pohjakosketus otettiin vuonna 2015, jolloin rakennettiin vain 6500 omakotitaloa, kun huippuvuosina 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä vuotuisten aloitusten määrä nousi yli 15000 omakotitalon.

Viime vuosi toi muutoksen tilanteeseen. Aloitusmäärät kääntyivät kasvuun, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä nähtiin jo selvät vauhdittumisen merkit. Kuluvana vuonna tahti on jatkunut ja käyrät osoittavat voimakasta kasvua talovalmistajien myynnissä. Myönnettyinä rakennuslupina pientalojen uusi tuleminen alkaa selvemmin näkyä syksyllä. Omakotirakentamisessa eletään nyt mielenkiintoisia aikoja sekä talovalmistajien että uutta kotia suunnittelevien kuluttajien näkökulmasta.

Pandemiavuoden reipas myynnin kasvu yllätti pientaloalan. On mahdotonta sanoa, mikä osa kysynnästä oli patoutunutta ja mikä uuden tilanteen luomaa, mutta suomalaiset kääntyivät koronakurimuksessa pohtimaan kotiaan. Tämä näkyi paitsi ahkerana remontointina ja piharakentamisena, myös omakotitalosuunnitelmien toteutumisena.

”Takana on erikoinen vuosi. Korona nosti selvästi asumisen merkitystä, mikä näkyi monella tavalla. Maaliskuun alkusokin jälkeen asiakkaat olivat liikkeellä. Esimerkiksi Tuusulan asuntomessuilla kävi rajoitusten vuoksi vain noin puolet tavanomaisesta kävijämäärästä, mutta talotehtaat olivat tyytyväisempiä kuin aikoihin, sillä liikkeellä olivat todelliset ostajat”, Pientaloteollisuus PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen sanoo.

Kiinnostus kotiin ja asumiseen on kaikkiaan kiihdyttänyt asuntomarkkinoita. Myös vanhojen omakotitalojen kauppa käy ja hinnat nousevat. Tilastokeskuksen mittaama kuluttajien luottamus talouteen on noussut korkeammalle kuin pitkään aikaan. Se on nyt vahvempi kuin ennen pandemiaa.

Tänä vuonna uusien omakotitalojen aloitusmääräksi ennustetaan 8500 taloa, mikä on 1500 enemmän kuin vuonna 2020. Rakennustutkimus RTS:n mukaan talotehtaiden myynti kuluvana vuonna on ollut 29 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

”Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oltiin hyvässä kasvuvauhdissa. Liikkeelle lähdetään alhaisista luvuista, mutta muutos on tapahtunut. Kuluva vuosi on pitkälle jo myyty. Hurjat kasvuprosentit eivät vielä näy isossa mittakaavassa rakennusluvissa ja toimituksissa, sillä kaupasta on lupien ja suunnittelun kautta keskimäärin puoli vuotta matkaa toimitukseen. Seuraamme mielenkiinnolla tilanteen kehittymistä”, Rautiainen sanoo.

Tuoreet rakennuslupatilastot tulevat hiljalleen näyttämään, minne omakotitalot nyt nousevat. Omakotirakentaminen on pitkään painottunut suuriin kaupunkeihin ja kehyskuntiin. Se on ollut järjestyksessä vilkkainta Espoossa, Oulussa, Vantaalla, Helsingissä ja Jyväskylässä. Nyt kuitenkin myös pienemmät paikkakunnat viestivät, että tonttikauppa käy.

TOP 10 kuntaa omakotitalojen rakennusluvissa maaliskuussa 2021 Espoo Oulu Vantaa Helsinki Jyväskylä Turku Kuopio Rovaniemi Tampere Tuusula Kasvua on nähtävissä seuraavissa lupamäärällisesti suurimmissa kunnissa: Espoo, Oulu, Vantaa, Helsinki, Jyväskylä, Turku, Tuusula, Porvoo, Nurmijärvi, Sipoo, Lempäälä, Kangasala, Naantali, Nokia, Lappeenranta, Mäntsälä, Kerava, Kontiolahti, Siilinjärvi, Muurame, Raisio, Ylivieska, Pietarsaari, Laukaa, Valkeakoski, Lapua, Rauma, Pirkkala, Salo. Lähde: Tilastokeskus

”Pientalorakentajat ovat vapautuneet, nyt on lupa rakentaa”, Rakennustutkimus RTS:n toimitusjohtaja Aarne Jussila kertoo.

”Suomen asuntorakentamisen potentiaalista osa jää käyttämättä. Meillä on tilaa oikeilla paikoilla ja voimme rakentaa lisää, mitä haluamme, ja pientaloja halutaan. Markkinaehtoinen rakentaminen tuottaisi vuodessa 15000 omakotitaloa, 15000 kerrostaloa ja 5000 rivitaloa. Nyt kerrostalorakentamisen tukeminen vinouttaa kokonaisuutta. Meillä on omakotitalovaje, joka on suurentunut viime vuosina. Osasyy on tonttien niukkuus ja hinta, jotka ruokkivat toisiaan”, Jussila sanoo.

Hän uskoo, että pandemia on vaikuttanut voimakkaammin kuin osaamme vielä ajatella. Ihmiset ajattelevat luonnonläheisemmin ja kaipaavat vaihtelua työelämään.

”Monipaikka-asuminen tulee kasvamaan. Meillä on 700 000 mökkikiinteistöä, ja niistä 200 000 on vanhoja maalais- tai omakotitaloja ja 500 000 varsinaisia kesämökkejä. Tulevaisuudessa saatetaan työskennellä kotona, mökillä, pihamökissä kotona, ulkomailla tai vaikkapa tunturihotellissa – vaihtoehdot ovat loputtomat”, Jussila arvioi.

Talovalmistajat ovat kiireisiä. Kasvu on ollut rajua, alalla menee hyvin ja työllisyystilanne on hyvä. Millaisia taloja nyt kysytään?

Yksi vastaus kuuluu, että mahdollisimman valmiita. Muuttovalmis ratkaisu toteutetaan asiakkaan tontille avaimet käteen -toimituksena, mutta yhtiömuotoisten tai ulkopuolisen rakennuttajan rakentamien valmiiden kokonaisuuksien osuus on kasvanut toiseksi suurimmaksi uuden omakotitalon hankintatavaksi. Perässä tulevat tavanomaiset elementti- ja precut-talopaketit hiukan edeltäviä pienemmällä osuudella. Paikalla rakentaminen on kutistunut kymmenesosaan kokonaisomakotirakentamisen määrästä. Kaikkiaan omakotirakentaminen on ammattimaistunut.

Rakennustutkimus RTS:n mukaan keskimääräinen uusi omakotitalo on huoneistoalaltaan 144 neliömetriä, täysin yksilöllinen tai mallitalosta muunneltu rakennus ja kustantaa 335 000 euroa.

”Suomalainen ei edelleenkään revittele vaan hakee yksilöllisyyttä pienillä yksityiskohdilla ja käytännöllisellä suunnittelulla, jossa 3D-työkalu toimii nykyaikaisena apuna. Ekologisuutta ja energiatehokkuutta arvostetaan. Kotiin halutaan panostaa ja asioita mietitään huolellisesti. Talon yksilöllinen muokkaaminen on yhä mahdollista ja haluttuakin. Toisaalta markkinat ja suunnitteluprosessi ovat kehittyneet siten, että konseptirakentamisen parhaat edut saavutetaan pitkälle hiotuilla talomalleilla, joissa tietyt rakenteet ovat vakioituja”, Denin toimitusjohtaja Jussi Niemelä sanoo.

Kastellin toimitusjohtajan Joran Hasensonin mukaan arkkitehtuuri on tällä hetkellä tärkeässä roolissa. ”Mallistoja on viety näyttävämpään suuntaan ja samalla on onnistuttu säilyttämään vakiotalon kustannustehokkuus. Ihmiset haluavat, että koti näyttää ja tuntuu hyvältä, ja talotehtaan tehokas konsepti tuo tämän mahdollisuuden yhä useamman ulottuville. Mallien pitää myös ratkaisuiltaan soveltua kasvukeskuksien tiiviille tonteille.”

Samoilla linjoilla on Honkarakenteen myyntipäällikkö Juhani Saukko. ”Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tehokkaaseen toiminnallisuuteen ja tilojen tarkoituksenmukaisuuteen. Mietitään jopa myytävyyttä jatkossa. Omakotitaloa ei välttämättä nykyään rakenneta loppuelämän kodiksi. Ihmiset liikkuvat aiempaa enemmän, ja suhtautuminen omistamiseen on toisenlaista kuin ennen.”

Etätyö tulee puheeksi myös talokaupoilla. Uuden omakotitalon rakentajalle tämä ei kuitenkaan tarkoita lisähuonetta vaan ennemminkin etätyön huomioivia tilaratkaisuja.

Tulevina vuosina omakotirakentamiselle haetaan tasaista kasvua. Noin tuhannen aloituksen vuosilisäyksellä omakotirakentaminen palautuisi 15000 pientaloon vuoteen 2028 mennessä.

Suurimmiksi esteiksi kehityksen tiellä nähdään yleisesti tonttitarjonta eli tonttipula. Omakotirakentaminen kiinnostaa, ja kunnat ovat avainasemassa tarjotessaan potentiaalisille uusille asukkailleen hyvää rakennusmaata ja palveluja.

Kunnissa onkin hyvä pohtia, onko asuntotarjonta monipuolista ja mikä houkuttaa uusia asukkaita muuttamaan kuntaan tai saa vanhat jäämään. Talovalmistajien tuntuman mukaan omakotirakentamisesta kiinnostuneiden joukossa on paitsi kerrostaloasukkaita, myös yhä enemmän rivitaloasukkaita.

Yksi omakotityömaa työllistää keskimäärin viisi ihmistä. ”Omakotirakentamisen vaikutukset ovat suurimmat niin talouden, työllisyyden kuin viihtyvyyden näkökulmista. Yli puolet omakotitaloprojektin rahoituspanoksesta ohjautuu yhteiskunnalle”, Aarne Jussila muistuttaa.

Myös ruuhkautuneet rakennusvalvonnat voivat rajoittaa omakotirakentamista. Tällä hetkellä rakennuslupaa joutuu odottamaan kuukaudesta vuoteen paikkakunnasta riippuen. Resurssien turvaaminen myös tällä saralla on oleellista.

Raaka-aineiden, kuten puun ja teräksen, hinnannousu on viime aikoina ollut otsikoissa. Jussilan ja Rautiaisen mukaan asia on saanut paljon huomiota, mutta ilmiö lienee ohimenevä – hinnat nousevat nyt ja tulevat taas aikanaan alaspäin.