Rakentamisen alan konkurssit hienoisessa kasvussa alkuvuonna

Rakentamisen alalla haettiin tammi-toukokuussa 2021 konkurssiin yhteensä 242 yritystä, kun vuotta aiemmin yrityksiä oli 239. Tänä vuonna konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli 1443 henkeä, kun viime vuonna heitä oli 1350.

Myös kaikki toimialat huomioiden konkurssiin haettujen yritysten määrä väheni vuoden takaisesta. Alkuvuodesta 2021 näitä yrityksiä oli 1123, kun vuosi sitten niitä oli 1201. Määrä väheni 6,5 prosenttia.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, ja lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Uusin väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Tilastokeskuksen mukaan konkurssitilaston aineistosta on mahdotonta erotella näiden lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.