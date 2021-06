SRV peruskorjaa Lahden kaupungintalon allianssimallilla – työt päätökseen keväällä 2023

SRV ja Lahden Tilakeskus ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen Lahden kaupungintalon perusparantamisesta ja uudistamisesta. Allianssisopimuksen kokonaisarvo on noin 22,2 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on noin 19,1 miljoonaa.

Rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa ja rakennus otetaan käyttöön keväällä 2023.

Allianssin toteuttajaosapuolena toimii SRV, ja suunnitteluosapuolen muodostavat Arkkitehdit Davidsson Tarkela, Granlund ja Ideastructura. Viime vuoden keväällä käynnistyneen kehitysvaiheen aikana on suoritettu suurin osa hankkeen suunnittelutehtävistä sekä käynnistetty toteutuksen valmistelu. Toteutusvaiheeseen siirryttäessä varsinaiset rakennustyöt käynnistetään maanrakennustöillä sekä kevyillä purkutöillä.

Perusparannettavan rakennuksen laajuus on noin 5800 bruttoneliömetriä. Rakennuksessa on neljä kerrosta, joista alin pohjakerros on osittain maanpinnan alapuolella ja ylin sisustettu korkean vesikaton sisään ullakolle.

Perusparannuksen tavoitteena on uudistaa talotekniikkaa sekä muokata tilat vastaamaan nykyisiä tilatarpeita sekä tilojen toiminnallisia vaatimuksia.