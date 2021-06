Taaleri toi markkinoille uuden infrastruktuurihankkeisiin sijoittavan rahaston

Rahasto antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa niin sanottuun lähi-infraan eli paikallisiin ja alueellisiin infrastruktuurihankkeisiin. Taloudellinen ja sosiaalinen lähi-infra voi olla esimerkiksi kasvavien kaupunkien aluekehityshankkeita, paikallisia maalämpö- ja aurinkosähköratkaisuja, rata- ja raidehankkeita sekä opetus- ja varhaiskasvatuksen tiloja. Rahaston jo suunniteltuihin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi korttelimaalämpölaitoksia ja jätevedenpuhdistamoja.

Rahasto teki ensimmäisen sijoituksensa toukokuun lopussa.

Taaleri Infra I on suljettu pääomarahasto, jonka toimikausi on 15 vuotta ja sijoituskausi 5 vuotta. Rahaston tavoitekoko on 50 miljoonaa euroa. Rahasto teki ensimmäisen varainhankintakierroksensa toisella vuosineljänneksellä ja jatkaa varainhankintaa koko kuluvan vuoden ajan.

Infra-tiimi tuli osaksi Taaleria Aktian ja Taalerin välisen yritysjärjestelyn yhteydessä. Tiimin avainhenkilöillä on pitkä kokemus kotimaisista infrastruktuurihankkeista.

”Näemme lähi-infraan keskittyvälle pääomarahastolle kysyntää etenkin kotimaisten instituutiosijoittajien keskuudessa. Ensimmäisen infrarahastomme myötä tavoitteemme on kasvattaa Taalerin infraliiketoimintaa ripeästi seuraavien vuosien aikana”, Taalerin infraliiketoiminnan johtaja Kalle Myllymäki sanoo tiedotteessa.