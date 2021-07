Asuntokauppojen määrä on kasvanut tänä vuonna nopeasti – Sp-Kodin Jukka Rantanen uskoo, että loppuvuodestakin tulee vilkas

Asuntokauppa käy kaikilla mittareilla mitattuna hyvin – huolimatta kohta puolitoista vuotta jatkuneesta koronaepidemiasta.

Tilastokeskuksen tänään julkaisemien tietojen mukaan asuntokauppoja tehtiin kiinteistönvälittäjien kautta toisella neljänneksellä 55 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kiinteistönvälitysketju Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan on odotettavissa, että asuntokauppa käy vilkkaana koko vuoden.

Rantanen huomauttaa, että asuntokauppa on käynyt hyvin aina siitä lähtien, kun ensimmäinen koronashokki helitti vuosi sitten kesällä. Jopa perinteisesti hiljaisemmat asuntokauppakuukaudet vuodenvaihteen molemmin puolin olivat poikkeuksellisen vilkkaita.

Kokenut asuntomarkkinoiden asiantuntija on jopa hieman yllättynyt. Rantanen sanoo ennustaneensa, että koronarajoitusten purkamisesta kesän 2020 kynnyksellä seuraa jonkinlainen ”samppanjapulloefekti”, kun patoutunut kysyntää purkautuu. Hän ei kuitenkaan arvannut, että se näkyy asuntokaupassa näin pitkään.

Tarjonta kasvaa

Alkuvuonna asuntokauppaa jarrutti ennen kaikkea myytävien kohteiden vähyys. Tarjonta on sen jälkeen kasvanut hieman. Etuovi.comissa myytävien asuntojen määrä kasvoi tammikuusta kesäkuuhun noin 12 prosenttia. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa 00100-postinumeroalueella myytävien kohteiden määrä on kasvanut alkuvuodesta yli 80 prosenttia.

Myös uudistuotanto on käynyt ennustettua vilkkaammin. Rantanen muistuttaa, että uudistuotanto on tärkeää, koska se pitää asuntokaupan rattaat pyörimässä.

Asunnonostajilla on nyt enemmän vaihtoehtoja tarjolla, mikä rauhoittaa kovaa kilpailua ja hintojen

nousua vetovoimaisimmilla alueilla.

”Esimerkiksi Helsingissä Lauttasaari sai koronan myötä kysyntäbuumin ja siellä asunnoista käytiin kovaa kilpailua, mikä nosti hintoja nopeasti”, Rantanen sanoo.

Silti edelleen asuntoja on myynnissä selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi Etuovi.comissa on myynnissä 14,5 prosenttia vähemmän kohteita kuin kesällä 2020. Kesäkuuhun 2019 verrattuna myynnissä on nyt noin 20 000 asuntoa vähemmän.

Varsinkin suurten kaupunkien asuntojen hintojen kehityksessä näkyy, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Tuoreimpien tilastojen mukaan Helsingissä vanhat osakeasunnot kallistuivat kesäkuussa 6,7 prosenttia edellisvuodesta, Tampereella 6,3 prosenttia, Espoossa ja Kauniaisissa 5,5 prosenttia, Vantaalla 4,4 prosenttia, Oulussa 4,1 prosenttia ja Turussa 2,3 prosenttia.

Rantasen mukaan tilastot kertovat siitä, että epidemasta huolimatta kaupungistuminen Suomessa jatkuu.

”Polarisaatio on totta nyt ja tulevaisuudessa”, hän sanoo.

Helsingissä tehdään edelleen ylivoimaisesti eniten asuntokauppoja Suomessa, tammi-toukokuussa 5284 kauppaa. Toiseksi eniten kauppoja tehtiin Espoossa (2941) ja kolmanneksi eniten Tampereella (2529).

Rantanen on kuitenkin ilahtunut siitä, että omakotitalokauppa on taas piristynyt. Ennen koronaa kerrotaloasuntojen imu oli niin voimakas, että vanhoja omakotitaloja oli paikoitellen vaikea saada kaupaksi. Epidemian aikana niille on ollut enemmän kysyntää.

”Olisi hyvä, ettei olisi mitään asuntotyyppiä, jota kaikki kiertävät kaukaa. Omakotitalot ovat tärkeä osa asuntomarkkinoiden kiertokulkua”, Rantanen muistuttaa.

Epidemian jälkeen rahoja käytetään muuhun

Miten kauan asuntokauppojen nopea kasvu jatkuu? Ainakin toistaiseksi kuluttajien asunnonostoaikeet ovat korkealla tasolla ja asuntolainoja haetaan vilkkaasti.

Rantanen uskoo, että asuntomarkkinat rauhoittuvat ja kasvu tasaantuu, kunhan koronaepideman pahin vaihe saadaan selätettyä.

”Epidemian jälkeen moni käyttää säästöjään eri asioihin kuin nyt. Ihmisillä on esimerkiksi patoutunutta matkustustarvetta ulkomaille”, Rantanen toteaa.