Lujatalo osti kokkolalaisen NyConin

Lujatalo on ostanut kokkolalaisen NyCon Oy Ab:n koko osakekannan. Liikevaihdoltaan noin kymmenen miljoonan euron suuruinen rakennusalan yhtiö toteuttaa erityyppisiä uudis- ja korjausrakentamisen urakoita pääasiassa Keski-Pohjanmaan alueella. Yhtiön palveluksessa on noin 40 henkilöä, joista suurin osa on yhtiön omia työntekijöitä.

Kaupan myötä koko NyConin henkilöstö siirtyy Lujatalo-konsernin palvelukseen. Ostettavan yrityksen liiketoiminta tulee olemaan keskeinen osa Lujatalon Pohjanmaan alueyksikköä. NyCon Oy Ab:n toimitusjohtaja Håkan Nyman jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja jatkossa Lujatalon Pohjanmaan aluepäällikkönä.

”Yrityskaupan myötä meillä on huomattavasti paremmat lähtökohdat olla mukana tarjoamassa sekä toteuttamassa myös isompai rakennusprojekteja. Tämä tulee myös luomaan kasvumahdollisuuksia sekä uusia työpaikkoja”, Nyman kertoo tiedotteessa.

”Yritys on hyvin johdettu ja henkilökunta osaavaa. Uskon, että tämän yrityskaupan myötä pystymme olemaan läsnä tulevissa akkuteollisuuden sekä muun muassa kaivosteollisuuden projekteissa ja niiden osissa”, Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen sanoo.