Helsinki esittelee muotoiluosaamistaan Aasian suurimmalla designfestivaalilla

Helsinki on tänä vuonna Aasian suurimman designfestivaalin, Beijing Design Weekin, Guest City -kaupunki.

Beijing Design Week kerää vuosittain yli kahdeksan miljoonaa kävijää ja lähes 10 000 osallistuvaa suunnittelija ja organisaatiota yli 30 maasta. Tänä vuonna festivaali järjestetään syys-lokakuussa.

Guest City -status tuo Helsingille näkyvän paikan esitellä muotoiluosaamistaan yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa.

Helsingin Guest City -ohjelma rakentuu Designing Better Life -teeman ympärille. Helsinki esittäytyy muotoilun monipuolisena käyttäjänä, joka luo parempaa arkea ja vastuullista kaupunkielämää. Ohjelmaan on sisällytetty erityisesti oppimisen ja kaupunkikehittämisen kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja, joissa muotoilulla on merkittävä rooli.

Helsingin tavoitteena on muun muassa saada avatuksi uusia yhteistyömahdollisuuksia helsinkiläisille muotoiluyrityksille ja muille kumppaneille.

JKMM Arkkitehdit rakentavat installaation

Muotoilufestivaali toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Sen lisäksi paikan päälle Pekingiin rakentuu JKMM Arkkitehtien suunnittelema The Recipes for Happy Helsinki Home -installaatio.

Näyttävän installaation muodostavat seitsemän puista, kuutiomaista tilaa, joihin menemällä sisään tai kurkistamalla yleisö voi inspiroitua tiedotteen mukaan ”moniaistillisesti helsinkiläisen onnellisen arjen ainesosista”. Ainesosia ovat Metsä, Tieto, Lepo, Leikki, Sauna, Safka ja Duuni.

Kaiken keskellä on yhteinen kohtaamispaikka, Tori, jossa festivaalien aikana järjestetään muun muassa työpajoja ja tilaisuuksia. Installaatiossa keskeisinä materiaaleina on käytetty Marimekon painokangasta sekä Wood for Finlandin suomalaista hirsipaneelia.

Installaatio ammentaa pekingiläisen ja helsinkiläisen kulttuurin vuoropuhelusta ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kiinalaisten kädentaitajien kanssa.

JKMM Arkkitehtien filosofiana on luoda merkityksellisiä rakennuksia ja tiloja, jotka lisäävät empatiaa ja iloa arjessamme.

JKMM Arkkitehtien luova partneri ja johtava sisustusarkkitehti Päivi Meuronen kertoo, että The Recipes for Happy Helsinki Home -installaatio istuu erinomaisesti tähän ajatteluun.

”Installaation keskiössä ovat perhe ja yhdessäolo sekä suomalaisen arjen toimivat palaset, joita me suomalaiset kutsumme arjen luksukseksi. Olemme onnellisia voidessamme näyttää, miten yksinkertaisilla – ja suomalaisille ehkä itsestään selvillä – asioilla luodaan hyvää elämää”, Meuronen sanoo.

Installaation hiilijalanjälki on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, ja esimerkiksi puumateriaalia ei ole lähetetty Suomesta, vaan hyödynnetty Kiinassa valmiina olevia materiaaleja. JKMM:n Torille suunnittelemat kalusteet valmistaa kiinalainen kumppaniverstas. Kalusteet on festivaalin jälkeen tarkoitus kierrättää paikallisesti jatkokäyttöön.

Guest City -statuksen on ennen Helsinkiä saanut yhdeksän kaupunkia, viimeksi Mexico City vuonna 2019.