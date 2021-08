Mauri Sahi on nimitetty Auratum Kiinteistöjen toimitusjohtajaksi

Diplomi-insinööri Mauri Sahi on nimitetty Auratum Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi lokakuusta alkaen.

Sahi siirtyy tehtävään Senaatti-kiinteistöistä, jossa hän on johtanut kiinteistökehitystä ja -myyntiä sekä toiminut Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtajana.

Sahilla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus kiinteistöalalta. Senaatin lisäksi hän on ollut muun muassa NCC:n, Technopoliksen, Hartelan ja Catellan palveluksessa.

Auratum Kiinteistöt on pääkaupunkiseudulla ja Turussa toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka on osa turkulaista Rausanne-konsernia. Auratum Kiinteistöihin kuuluu asuntoja rakennuttava Auratum Asunnot, joka tunnetaan muun muassa Taivallahden kasarmialueen saneerauksesta Helsingissä. Asuntokohteisiin on kuulunut muun muassa Munkkiniemen Kone ja Töölön Kesäkatu Helsingissä sekä Kupittaanpuiston alue Turussa.