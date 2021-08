Noormarkun ruukin arkkitehtuurikilpailu ratkesi

Palkintolautakunta on valinnut voittajaksi ”Meanderings”-nimellä kilpailuun jätetyn työn, jonka suunnittelijaksi paljastui juhlallisen kuoren avaamisen jälkeen ruotsalainen arkkitehtitoimisto Johan Celsing Arkitektkontor ab vastuullisena suunnittelijanaan arkkitehti Johan Celsing. Johan Celsing on suunnitellut pitkällä urallaan muun muassa useita museorakennuksia, kuten Bonniersin ja Millesgårdenin taidehallit sekä Abba-museon ja sen yhteydessä olevan hotellin, sekä runsaasti muita rakennuksia eri käyttötarkoituksiin useissa eri maissa.

Lisäksi palkintolautakunta on päättänyt jakaa kunniamaininnan ehdotukselle ”Saman katon alla”, jonka oli laatinut Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit oy.

Palkittujen toimistojen lisäksi arkkitehtuurikilpailuun oli kutsuttu Suomesta Avanto Arkkitehdit oy, Ruotsista Wingårdh Arkitektkontor ab sekä Norjasta Reiulf Ramstad Arkitekter.

Ruukin alueelle on suunnitteilla muuntojoustava vierailu-, muotoilu- ja taidekeskus, joka keskittyy arkkitehtuuriin ja taiteeseen. Rakennus mahdollistaisi tehokkaan toiminnan sekä nykyistä isommat tapahtumat. Uudisrakennus sijoittuisi Makkarakosken miljööseen, entisen sahan lautatarhan paikalle.

Uudisrakennuksen suunnittelusta päätettiin syksyllä 2020 järjestää kutsukilpailu.

”Ruukkialueella oleva ja maailmalla hyvin tunnettu Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea asettaa riman korkealle. Balanssin löytäminen uudisrakentamisen arkkitehtuurin ilmaisuvoiman ja historiallista rakennuskantaa kunnioittavan lähestymistavan välillä osoittautui kilpailun perusteella haastavaksi tehtäväksi. Parhaiksi katsottiin ratkaisut, joissa arkkitehtuurin vaikuttavuus syntyi elegantilla tavalla vierailijan asemaan eläytyen, paikan ominaisuuksista ammentaen”, palkintolautakuntaan kuulunut arkkitehti Riina Palva sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa ehdotusten toteutuskelpoisuutta arvioitiin myös rakenteellisten ratkaisujen, materiaalivalintojen ja laajuuden näkökulmista.

”Kilpailun päätyttyä voimme nyt jatkaa projektin suunnittelua. Rakennuspäätös uudisrakennuksesta tehdään vuoden 2022 aikana”, A. Ahlström Kiinteistöt oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström kertoo jatkotoimenpiteistä. Noormarkun ruukki on ollut Ahlströmin suvun omistuksessa jo yli 150 vuotta.

Noormarkun ruukki kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), jotka valtioneuvoston päätöksellä tulee huomioida alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana. Myös ruukin luontoarvot ja kestävä kehitys huomioidaan uudisrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Noormarkun ruukissa on lukuisien virkailijahuviloiden, työväenasuntojen ja Pääkonttorin (Emil Fabritius ja Valter Jung, 1916) lisäksi Ahlströmin perheen kolmen peräkkäisen sukupolven rakentamat kodit Isotalo (Evert Lagerspetz, 1881), Havulinna (G. A. Lindberg, 1901) sekä maailmankuulu Villa Mairea (Alvar Aalto, 1939). Kymmenen viime vuoden aikana on ruukkia kehitetty suunnitelmallisesti erityisesti kokous-, ravintola-, juhla- ja majoituspalveluita tarjoavaksi kokonaisuudeksi. Noormarkun Klubi on kokonaan peruskorjattu, ja majoitustilaa on saatu lisää saneeraamalla entisiä virkailijahuviloita tasokkaiksi vierastaloiksi.