Pallas Rakennus löysi uuden konsernijohtajan – Jyrki Lautarinne jää eläkkeelle

Pallas Rakennus -konsernin uudeksi konsernijohtajaksi on valittu Matti Rantaniemi, RI, MBA. Hän aloittaa tehtävässään 16. elokuuta 2021.

Pallas Rakennuksen hallituksen puheenjohtaja Pekka Soinin mukaan Rantaniemi tuntee hyvin projektiliiketoiminnan, talotekniikan ja palveluliiketoiminnan, joiden kannattavuuden kehittäminen on hänen uudessakin työssään keskeistä.

Pallas Rakennus -konsernin aikaisempi toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne siirtyi heinäkuussa eläkkeelle.

”Pallas Rakennuksen toiminnan vakauttamiseksi sekä talouden vahvistamiseksi on saatu isoja ratkaisuja viedyksi loppuun ja nyt on sopiva hetki henkilökohtaisesti vetäytyä sivummalle. On ollut hienoa johtaa ammattinsa osaavaa, sitoutunutta joukkuetta. Pallas Rakennuksen voima on sen henkilöstössä. Onnekseni saan vielä elokuussa liittyä joukkoon osa-aikaisena seniorina”, Lautarinne toteaa yhtiön tiedotteessa.

Lautarinne jatkaa eläköitymisen jälkeenkin johdon osa-aikaisena neuvonantajana.