SRV sai 20 miljoonan euron urakan Helsingin ytimestä – Uudistaa historiallisen kasarmin Kampissa

Helsingin keskustassa sijaitseva vanha kasarmi saneerataan uudeksi kulttuurikeskukseksi. Kulttuurikasarmi-nimen saaneen rakennuksen omistaa Föreningen Konstsamfundet ja sen rakentamista vastaa SRV.

Hankkeessa peruskorjataan Helsingin vanha linja-autoasema ja nykyistä rakennusta laajennetaan sekä maanalaisilla tiloilla että Narinkkatorille rakentuvalla lasisella paviljongilla.

Rakennuksen sisään sijoittuvat muun muassa BioRex Cinemasin kolme uutta elokuvateatteria ja NoHo Partnersin eri tyyppiset ravintolat, baarit ja lasipaviljonki sekä iso sisätapahtumatila terasseineen. Lasipalatsinaukiolle nousee myös tapahtumalava, joka mahdollistaa erilaiset performanssit ja ulkoilmakonsertit.

Uusi keskus valmistuu vuonna 2023

Kulttuurikasarmi-hankkeen hinta on yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta projektinjohtourakan arvo on noin 19,5 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen sekä peruskorjaus käynnistyvät syksyllä 2021. Uusi viihtymisen keskus valmistuu vuonna 2023.

Jo aiemmin kerrottiin, että Helsingin kaupunki myi kiinteistön 700 000 eurolla uudelle omistajalle. Kaupunki otti myyntihinnassa huomioon sen, että kasarmirakennuksen peruskorjaus tulee maksamaan miljoonia, samoin kuin maanalainen rakentaminenkin.

Kaupunki on etsinyt jo monta vuotta uutta elämää alun perin Turun kasarmin huoltorakennuksena toimineelle kiinteistölle. Huoltorakennus on ainoa säilynyt jäänne 1918 kansalaissodassa palaneesta kasarmikokonaisuudesta ja siellä on sen jälkeen toiminut muun muassa linja-autoasema.

SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman sanoo, että yhtiö on aiemmin tehnyt vastaavia mittavia peruskorjauksia ja käyttötarkoituksen uudistamista muun muassa Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa ja Kaisa-talossa.

”Ja parhaillaan uudistamme Elannon taloa Hakaniemessä ja Snellmanian kiinteistöä Unioninkatu 37:ssa”, Forsman sanoo yhtiön tiedotteessa.

SRV on rakentanut myös Kulttuurikasarmin vieressä sijaitsevan Kampin keskuksen, joka valmistui vuonna 2006.

Föreningen Konstsamfundet puolestaan omistaa Lasipalatsin kiinteistöt, jonne säätiö rakennutti Amos Rexin taidemuseon kolme vuotta sitten.

Konstsamfundetin toimitusjohtaja Stefan Björkman toteaa, että säätiö on sitoutunut pitkällä tähtäimellä kehittämään Lasipalatsin korttelista monipuolisen kaupunkikulttuurin keitaan keskelle Helsinkiä.

Kulttuurikasarmin suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Sarc. Pääsuunnittelija Sarlotta Narjuksen mukaan vanhan huoltorakennuksen muutokset on suunniteltu siten, että suojellun empire-rakennuksen kaupunkirakenteellinen merkitys, julkisivut ja mittakaava säilyy, mutta muutosten myötä rakennus avautuu kaupunkitilaa aktivoivaksi arvorakennukseksi.