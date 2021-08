Vanha voimalakattila räjäytettiin Kristiinankaupungissa – PVO:n voimalan purkutyöt loppusuoralla

Kristiinankaupungin voimalaitoksen purkutyöt ovat edenneet loppusuoralle. Tontilla sijaitseva öljykattilarakennus kaadettiin tänään (12.8.2020) räjäyttämällä ja työ sujui suunnitelmien mukaan. Räjäytystyöstä vastasivat Ykkösräjäytys Oy ja Lotus Demolition Oy.

Kivihiiltä ja öljyä polttoaineenaan käyttäneen voimalaitoksen purku alkoi kesäkuussa 2020 ja voimalaitoksen piippu kaadettiin lokakuussa 2020. Myös hiilikattilarakennus on purettu. Voimalaitoksen purkutyöt saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

”Kattilarakennuksen purkamisen jälkeen jäljellä ovat öljysäiliöiden purku, purkualueiden tasaukset ja loppusiivoukset sekä lopputarkastukset”, kertoo PVO-Lämpövoiman toimitusjohtaja Jari Grönvall.

Kivihiiltä ja öljyä polttaneista lauhdevoimaloista luopuminen on ollut Pohjolan Voimalle askel kohti hiilidioksidineutraalia energiantuotantoa. Pohjolan Voiman osuus Suomen sähköntuotannosta on lähes 20 prosenttia. Tästä jo 96 prosenttia on hiilidioksidineutraalia.

Pohjolan Voiman tavoitteena on 99-prosenttisesti hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilineutraaliustavoite on 85 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.