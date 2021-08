VEO ja Tallqvist urakoivat Maalahden tuulivoimalat – valmista syksyllä 2022

Maalahden kunnassa Pohjanmaalla on aloitettu Takanebackenin tuulivoimapuiston rakennustyöt. Hankealueelle rakennetaan viisi voimalavalmistaja Nordexin tuulivoimalaa, jotka ovat napakorkeudeltaan 148 metriä ja yksikköteholtaan 5,7 megawattia. Nordex on toiminut Energiequellen yhteistyökumppanina myös aiemmissa hankkeissa.

Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa Energiequelle GmbH:n suomalainen tytäryhtiö Energiequelle Oy. Maanrakennustöiden urakoitsijaksi on valittu Tallqvist Infra ja sähköaseman rakentamisesta vastaa VEO.

Tuulivoimaloiden perustuksia aletaan rakentaa tänä syksynä ja voimalat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Tuulivoimapuisto tuottaa vuosittain noin 100 gigawattituntia sähköä yli 18 000 kotitalouden tarpeisiin.

Takanebacken on Energiequellen kolmas suomalainen tuulivoimapuisto, jonka valmistuttua yritys on rakentanut Suomeen noin 80 megawatin edestä tuulivoimaa. Lisäksi sillä on kehitteillä yhteensä yli 1 500 megawatin edestä eri vaiheessa olevia hankkeita.