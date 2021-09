Asuntomarkkinat käyvät edelleen vilkkaasti mutta kovin vauhti on tasaantunut

Keväällä Suomen asuntomarkkinat kävivät kovilla kierroksilla, mutta nyt välittäjien ja pankkien mukaan tilanne on selvästi rauhoittunut enemmän tavanomaiselle tasolle. Kauppamäärät ovat tulleet hieman alas kuumimmista kuukausista, ja hintojen nousu on niin ikään tasaantunut.

Samanlainen kehitys on Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan tapahtunut myös esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa.

Isoa muutosta ei ole näköpiirissä. Kostiainen muistuttaa, että työllisyys on edelleen hyvä, samoin kuin kotitalouksien ostovoima. Myös kuluttajien luottamus ja asunnon ostoaikeet ovat korkealla. Asuntokauppaa tukee myös matala korkotaso.

Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala vahvistaa, että asuntolainatiskillä on ollut edelleen ruuhkaa. Kaikki haetut asuntolainat eivät kuitenkaan välttämättä realisoidu asuntokaupoiksi. Lainaa on tarjolla, mutta eri asia on, onko sopivia asuntoja.

”Esimerkiksi Helsingin halutuimmilta alueilta ei välttämättä löydy halutunlaista asuntoa”, Pajala sanoo.

Asuntoja tulee myyntiin vähemmän

Kiinteistönvälitysketju Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan asunnot käyvät edelleen kaupaksi kaikkialla Suomessa. Myynnissä olevien kohteiden määrät ovat kuitenkin jälleen laskeneet – huolimatta kovasta kysynnästä, hintojen noususta ja lyhentyneistä myyntiajoista.

Etuovi.comin asuntomarkkinoiden tietopalvelun mukaan Suomessa oli elokuussa myynnissä lähes 12 prosenttia vähemmän asuntoja kuin vuosi sitten elokuussa.

Rantasen mukaan tarjontamäärät ovat laskeneet selvästi kaikissa suurissa kaupungeissa, lukuun ottamatta Helsinkiä, jossa tarjonta lisääntyi vuodessa lähes 11 prosenttia.

”Sen sijaan esimerkiksi Espoossa, Tampereella ja Turussa tarjontamäärät ovat laskeneet noin 10 prosenttia, Oulussa 6,8 prosenttia, Jyväskylässä 5,9 prosenttia ja Joensuussa 8,5 prosenttia”, Rantanen listaa.

Helsingissä tarjonnan kasvu selittyy osin sillä, että moni sijoittaja on päätynyt panemaan tyhjillään olleita pienia asuntoja myyntiin. Myös uudisrakentaminen on ollut vilkasta.

”Uusia asuntoja on valmistunut myyntiin tämän ja viime vuoden aikana enemmän kuin aiempina vuosina, ja uudisasuntojen ostajien vanhoja asuntoja on tullut myyntiin. Lisäksi kuntien välinen nettomuutto on ollut pitkästä aikaa miinuksella Helsingissä”, Rantanen toteaa.

Koronan aiheuttama poismuutto pääkaupungista ei kuitenkaan ole tarkoittanut sitä, että asuntojen hinnat Helsingissä olisivat kääntyneet laskuun. Hinnat ovat päinvastoin jatkaneet nopeaa nousuaan koko korona-ajan. Esimerkiksi elokuussa vanhojen asuntojen hinnat nousivat Helsingissä peräti 8 prosenttia vuodentakaisesta.

Juho Kostiainen muistuttaa, että vaikka maan sisäinen nettomuutto on ollut Helsingissä nyt negatiivinen, kaupungin väkiluku on edelleen kasvanut. Väestönkasvua ylläpitää sekä muuta maata korkeampi syntyvyys että ennen kaikkea maahanmuutto.

Lisäksi korona-aika on lisännyt isompien asuntojen kysyntää, kun koteihin on tarvittu esimerkiksi työtilaa. Rahaakin on voitu käyttää asumiseen enemmän, kun sitä on korona-aikana jäänyt säästöön.

Asuntojen hintojen nousun ennustetaankin jatkuvan pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa.

Rakennuskustannukset nousseet nopeasti

Vilkasta asuntokauppaa pitää yllä myös ennätyksellinen rakentaminen. Alkuvuonna uudet aloitukset kasvoivat voimakkaasti. Kerrostalojen aloitukset ovat Juho Kostiaisen mukaan korkeimmillaan 25 vuoteen.

Omakotitalojen rakentaminen sitä vastoin on käynnistynyt verkkaisesti huolimatta siitä, että korona-aika on lisännyt omakotitalojen kysyntää.

Muuallakin maailmassa on rakennettu vilkkaasti, mikä on nostanut varsinkin puun ja teräksen hintoja. Kostiaisen mukaan materiaalien hintojen nousu ei kuitenkaan ole se tekijä, joka nostaa asuntojen hintoja vaan tonttien hinnat. Ne taas heijastavat ennen kaikkea asuntojen kysyntää.