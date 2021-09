Bonava rakentaa Vantaan Koivuhakaan 61 asunnon uudiskohteen. Kohde viimeistelee korttelin, jossa on jo valmiiksi kaksi asuinkerrostaloa.

Nelikerroksiseen Asunto Oy Vantaan Kukonaskeleeseen on suunniteltu asuntoja yksiöistä ja kaksioista viiden huoneen perheasuntoihin. Osassa asunnoista on kaksi sisäänkäyntiä. Kerrostalon on määrä valmistua kevättalvella 2023.