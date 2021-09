Espoossa menossa suuri siirto-operaatio: Koulurakennus vaihtaa paikkaa pala palalta kaupungin toiselle laidalle

Leppävaaran Veräjäpellossa on käynnissä mittava operaatio: kokonainen koulu siirretään Leppävaarasta Vanttilaan. Tarkoitus on palvella Vanttilan perheellisiä asukkaita nykyistä paremmin.

”Vanttilan lähialue on kasvanut paljon, ja nykyinen koulu on ollut ääriään myöten täynnä. Siirtokelpoiselle koululle oli tarvetta”, sanoo rakennuttaja Riikka Sippo-Hosio.

Siirrettävässä koulussa tulee olemaan eri kokoisia opetustiloja alakoululaisten käyttöön. Lisäksi siellä on jakelukeittiö, ruokala, tilat terveydenhoitajalla ja opettajille sekä kirjasto, taukotilat ja tekniset tilat. Kooltaan uusi koulurakennus on 1 795 kerrosneliötä ja opetuspaikkoja siinä on noin 300.

”On Espoossa kouluja siirrelty aiemminkin, mutta tämä on toistaiseksi isoin hanke. Koulu on lohkottu pieniin osasiin ja se siirretään pala palalta, yksi elementti kerrallaan. Nyt on siirretty kutakuinkin puolet”, Sippo-Hosio sanoo.

Veräjäpelto ei enää tarvitse koulua, sillä tänä syksynä toimintansa aloittanut Monikon koulukeskus tarjoaa opiskelutilat lähes 1 300 lapselle.

Siirtokelpoinen koulu tarkoittaa sitä, että rakennus on alun perin rakennettu väliaikaiseksi. Siirtokelpoisilla kouluilla on lähtökohtaisesti viiden vuoden rakennusluvat. Sippo-Hosion mukaan tavoitteena on, että koulu saisi jatkaa toimintaansa Vanttilassa tätä pidempään.

”Täytyy hakea siihen lupaa. Yleensä viiden vuoden sopimuksia on jatkettu.”

Siirtokelpoinen koulurakennus valmistui Veräjäpeltoon vuonna 2014. Silloin ei vielä ollut tietoa, mihin koulu siirretään, kun se käy tarpeettomaksi.

”Vanttila valikoitui alueeksi nyt vasta loppumetreillä, kun Espoon sivistystoimi selvitti kaupungin tarpeita”, Sippo-Hosio sanoo.

Siirtohanke alkoi heinäkuun lopulla paalutus- ja perustustöillä, ja urakan on määrä päättyä marraskuun loppuun mennessä. Uusi koulurakennus olisi näin ollen valmis opetuskäyttöön alkuvuodesta 2022, kun kevätlukukausi alkaa.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mitä Veräjäpellon tyhjäksi jäävälle alueelle tapahtuu. Kaavoitusta ei ole vielä tehty.