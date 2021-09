Geomachine ja QHeat kehittävät kaivonporausvaunua geotermisten lämpökaivojen poraamiseen

GM2000-kaivonporausvaunun on tarkoitus olla porauskäytössä keväällä 2022.

QHeatin käyttöön tuleva porausvaunu optimoidaan keskisyvien reikien uppovasaraporaukseen kovassa pohjoisen maaperässä. Sen tuotekehityksessä panostetaan geotermisten lämpökaivojen porauksen kokonaistaloudellisuutta parantaviin yksityiskohtiin. Erityisesti porausterän vaihtonopeuden pitäisi parantua ja kaivoon asennettavien putkien käsittelyn nopeutua. Porausvaunun tallenninratkaisu kerää, käsittelee ja käyttää porausdataa automaattisesti, mikä mahdollistaa porattavan maaperän reaaliaikaisen analysoinnin. Lisäksi uutta porausvaunua voi etäohjata työmaakopista. Poravaunuun on saatavilla sähköinen voimayksikkö, joka vähentää porauksen aikaisia päästöjä.

”Porari pystyy jatkuvasti seuraamaan olennaisia porausparametreja työmaakopista, vaikka poraus tapahtuu useiden satojen metrien syvyydessä. Visiomme on muuttaa poraaminen valvontatyöksi, joka on vaivatonta ja monistettavaa”, Geomachinen toimitusjohtaja Samuli Salmela sanoo tiedotteessa.

Maalämmön suhteellinen osuus rakennusten pääasiallisena lämmönlähteenä on ollut kasvussa 2000-luvun alusta lähtien. Jotta maalämpöä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhä suuremmassa määrin, tarvitaan useampia suurten kiinteistömassojen lämmitykseen suunniteltuja geotermisiä lämpökaivoja ja matalalämpöverkkoratkaisuja.

Tuusulalainen Geomachine on vuonna 1984 perustettu erikoisporauslaitteiden valmistaja. Yhtiön poravaunuja on toimitettu kaikkiaan yli kymmeneen maahan yhteensä noin 700 kappaletta. Geomachine on osa Tampereen Konepajat -konsernia, jonka palveluksessa työskentelee yli 250 koneenrakentamisen ammattilaista.

QHeat on geotermiseen energiaan erikoistunut startup-yritys, joka on kehittänyt uudenlaisen syvälämpöjärjestelmän. Yhtiö on perustettu keväällä 2018.