Helsingin Kalasatamaan nousee hehkutettu viherkortteli: 192 asuntoa ja pihalle istutetaan metsä

Helsingin Verkkosaareen nousee lähivuosina uusi viherkaupunkikortteli.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää Hartelan Grün in der Mitte -ehdotusta tontinluovutuskilpailun voittajaksi.

Grün in der Mitten erityispiirre on monikerroksinen viherrakenne, toistensa päälle rakennuksissa portaittain nousevat terassit.

Verkkosaaren pohjoisosassa sijaitsevan tontin luovutuskilpailu on Helsingin ensimmäinen, jossa laatukriteereissä on arkkitehtuurin lisäksi arvioitu myös hiilijalanjälkeä, energiatehokkuutta ja viherrakentamista Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteet huomioiden.

Korttelin niin sanottu viherkerroin on 2,05. Se ylittää piha-alueelle edellytetyn vihertehokkuusluvun yli kaksinkertaisesti.

”Halusimme luoda kohteen, jossa ekologisuutta ei toteuteta arkkitehtuurin kustannuksella. Grün in der Mitte on ryhdikäs arvorakennus, joka poikkeaa Helsingin totutusta kaupunkikuvasta edukseen ja samalla se on jopa ympäristöystävällisempi kuin mitä alun perin edes tavoittelimme”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari tiedotteessa.

Kohteen pääsuunnittelijana toimi Selina Anttinen arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:stä.

”Selkeä voittaja kaikilla osa-alueilla”

Kilpailun tuomariston puheenjohtaja oli Matti Kaijansinkko. Hänen mukaansa Grün in der Mitte oli selkeä voittaja kaikilla osa-alueilla.

”Yksi Grün in der Mitten parhaista oivalluksista oli esimerkiksi robottipysäköinnin hyödyntäminen, mikä vapautti pysäköinniltä valtavan paljon tilaa viheralueille”, Kaijasinkko sanoo tiedotteessa.

Kohteen runkojärjestelmänä käytetään pilarilaattaa, joka on asuntorakentamisessa varsin vähän käytetty ratkaisu. Pilarilaattarungossa betonin määrää ja laatua on optimoitu mahdollisimman pitkälle. Muissa rungon pystyosissa käytetään pääosin puuta.

Kaijansinkon mukaan monet kilpailussa esitetyistä ratkaisuista, esimerkiksi lämmön tuotanto hybridituotantojärjestelmällä, voivat siirtyä nopeasti Helsingissä rakentamisen standardeihin.

Keskelle sijoitetaan metsäpuutarha

Kortteliin on tulossa laaja jakauma erilaisia ja erikokoisia asuntoja. Yhteensä asuntoja rakennetaan 192 kappaletta. Koko korttelin laajuus on 17 500 kerrosalaneliömetriä.

Pääsuunnittelija Anttinen luonnehtii tiedotteessa arkkitehtuuria ”positiiviseksi ja tulevaisuuteen katsovaksi”.

”Tekninen ydin on ja pysyy ja se muuttuu aikojen myötä erilaisiin käyttöihin. Samalla kerroksellinen viherrakenne muodostaa miellyttävän kehyksen arkiselle elämälle”, Anttinen sanoo tiedotteessa.

Grün in der Mitten keskelle sijoitetaan metsäpuutarha, johon kasvaa aikanaan mittavia puita.

Kattoterassien kasvillisuus elää vuodenaikojen kierron mukaan. Korttelin vedenkierrosta tulee suunnitelman mukaan puoliksi suljettu: katoille satavat vedet viipyvät viherkatoilla ja ylimääräinen vesi johdetaan maanvaraiselle pihalle.

Vihersuunnittelun on toteuttanut Varpu Mikola Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:stä.

Viherkaupunkikorttelin rakentaminen alkaa tällä tietoa kesällä 2023. Rakentaminen kestää noin kolme vuotta.