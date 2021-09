Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin perustustyöt käynnistyvät Tampereella

Pesäpallo- ja hiihtostadionin uudisrakennukseen tulee katetut katsomotilat noin 2500 hengen yleisölle. Katsomon yhteyteen sijoittuu oheistiloja, joihin tulee pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, tapahtumien järjestämiseen toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja.

Maanrakennus- ja perustustyöt on tarkoitus aloittaa jo syyskuussa, ja ne valmistuvat joulukuussa, jonka jälkeen aloitetaan rakennus- ja talotekniset työt. Katsomorakennus on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuussa 2022, jolloin Kaupissa järjestetään Pesäpalloliiton 100-vuotisjuhlavuoden Itä–Länsi-ottelutapahtuma 8.–10.7.2022.

Lautakunnan pöytäkirjassa rakentamisaikataulua kuvataan hyvin tiukaksi, minkä vuoksi on tarpeellista päästä aloittamaan maarakennus- ja perustustyöt mahdollisimman pian pesäpallokauden päättymisen jälkeen, jotta rakennus saadaan valmiiksi juhlatapahtumaa varten. Suunnittelu ja kilpailutus on jaettu tämän takia kahteen vaiheeseen, jotta toteutusta voidaan nopeuttaa.

Maanrakennus- ja perustustyöt kilpailutettiin avoimena hankintakyselynä elokuussa 2021. Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutetaan avoimena hankintakyselynä loka–marraskuussa 2021. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvimman maanrakennus- ja perustustyöstä saadun urakkatarjouksen sekä hankesuunnitteluvaiheessa rakennus- ja talotekniikkatöistä lasketun kustannusarvion perusteella.

Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti stadionin toteutuskustannukset ovat yhteensä vajaat 8,2 miljoonaa euroa. Tästä maanrakennus- ja perustustöiden osuus on reilut 1,8 miljoonaa euroa. Rakennusteknisten töiden kustannuksiksi on arvioitu reilut 4,4 miljoonaa euroa.

Stadionin toteutussuunnitelma päivitetään ja tuodaan uudelleen käsiteltäväksi, kun rakennus- ja talotekniikkatöiden hankintakilpailutus on tehty.

Stadionin arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit Kontukoski oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Lvia-suunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Erkki Leskinen oy, sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka oy Kari Siren, rakenne- ja pohjarakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka oy sekä paloteknisestä suunnittelusta L2 Paloturvallisuus oy. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut oy.