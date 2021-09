Kone toimittaa liukuportaita ja hissejä Pekingin metroon

Linjan 11 läntinen osuus, joka tunnetaan myös ”talviolympialaishaarana”, on 4,2 kilometriä pitkä ja käsittää neljä asemaa. Rataosuus yhdistää viisi tärkeää aluetta Shougang North District -alueella, ja siltä on yhteys kahteen päämetrolinjaan. Uusi linja kuljettaa suuria matkustajamääriä Pekingin talviolympialaisten 2022 aikana ja helpottaa liikkumista muiden tulevien suurtapahtumien yhteydessä.

”Pekingin metrolinja 11 tulee olemaan tärkeä osa Pekingin metrojärjestelmää. Se tukee Shougang North District -alueen kehitystä ja auttaa tekemään matkustajien liikkumisesta sujuvampaa, turvallisempaa ja helpompaa”, Koneen Kiinan aluejohtaja William B. Johnson.

Projektin arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä, ja sen rakennuttajana toimii Beijing Urban Rail Construction Management Co. Ltd. Pääarkkitehti on Tianjin China Railway Electrification Survey Design & Research Institute Co. Ltd.